    Android'in Telefon uygulamasına iPhone benzeri Arama Kartları özelliği geldi

    Bu özellikle, arama ekranında gözüken küçük kişi fotoğraflar yerine, tam ekran resimler ve stilize edilmiş isimler kullanılabiliyor.                            

    Android'in Telefon uygulamasına Arama Kartları özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Google, Android'in Telefon uygulamasına “Arama Kartları” (Calling Cards) isimli yeni bir özellik getirdi. Bu özellik, iPhone kullanıcılarının 2023'ten beri sahip olduğu "Kişi Posteri" özelliğine benziyor ve biri sizi aradığında görünen küçük kişi fotoğraflar yerine, tam ekran resimler ve stilize edilmiş isimlerin kullanılmasına olanak tanıyor.

    Kademeli olarak kullanıma sunuluyor

    Bu yenilik, Android’in Material 3 Expressive tasarım diline geçişinin bir parçası. Google, Haziran ayında yenilenmiş Telefon uygulamasını test etmeye başlamıştı. Arama Kartları özelliği ilk olarak bu ayın başlarında Google Kişiler ve Telefon uygulamasının beta sürümlerinde görülmüştü. Şimdi ise Telefon uygulamasının v188 sürümüyle herkese açık olarak sunulmaya başladı. Google, bu özelliğin dünya genelinde kademeli olarak dağıtılacağını belirtiyor, bu nedenle herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

    Özellik kullanıma açıldığında, Telefon uygulamasının “Ana Sayfa” sekmesinde “Arama kartıyla tanışın: Kişileriniz aradığında onları nasıl görmek istediğinizi özelleştirin” şeklinde bir bildirim görünecek. Buraya dokunarak veya Kişiler uygulamasına giderek Arama Kartı sayfasına ulaşabileceksiniz. Buradan her kişi için ayrı bir kart oluşturabilir, kameradan, galeriden veya Google Fotoğraflar’dan görsel seçebilir ve ismin yazı tipi ile rengini değiştirebilirsiniz.

    Ancak iOS’taki Kişi Posteri'nden farklı olarak, kendi arama kartınızı karşı tarafa gösterecek şekilde tasarlayamıyorsunuz. Yani bu özelleştirmeler sadece sizin cihazınızda geçerli oluyor ve her kişiye tek tek uygulamanız gerekiyor. Ayrıca, kişiler kendi kartlarının sizin telefonunuzda nasıl görüneceğini değiştiremiyor.

    Google, bu özellikle birlikte Telefon uygulamasına “Mesaj bırak” adlı yeni bir özellik de ekliyor. Bu özellik, aramaya cevap verilemediğinde otomatik olarak devreye giriyor ve arayan kişiye sesli mesaj bırakma imkanı sunuyor. Ayrıca, bir çağrıyı kaçırdığınızda gelen sesli mesajları otomatik olarak yanıtlayıp metne dönüştürüyor. Kullanıcılar, arayanların duyacağı özel bir sesli mesaj kaydedebiliyor veya hazır mesajlardan birini seçebiliyor. Mesajların yazıya dökümü ve ses kayıtları, Telefon uygulamasının Son Aramalar sekmesinde saklanıyor. Google, bu verilerin yalnızca cihazda depolandığını vurguluyor. Mesaj bırak özelliği Pixel 4 ve üzeri telefonlarda, ayrıca Pixel 6 veya daha yeni bir Pixel telefonla eşleştirildiğinde Pixel Watch 2 ve sonrası modellerde kullanılabilecek.

