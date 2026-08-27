Android, iOS ve HarmonyOS'un kullanım oranları açıklandı

iOS liderliği Android tarafından zorlanıyor
ABD akıllı telefon pazarında iOS yüzde 51'lik payla liderliğini sürdürürken, Android yüzde 49'a ulaşarak aradaki farkı oldukça azalttı. iOS'un ABD'deki payı özellikle 2025'in son çeyreğinde yüzde 69 seviyesine kadar çıkmıştı. Son veriler ise Android ve iOS arasındaki rekabetin daha dengeli bir hale geldiğini gösteriyor.
Çin'de HarmonyOS yükselişi
Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS, Çin'de ilk çeyrekte yüzde 19 paya sahipken, ikinci çeyrekte yüzde 24'e yükseldi. Çin pazarında Android ise yüzde 58'lik payla ilk sırada yer alıyor. Ancak Android'in ilk çeyrekteki yüzde 63'lük oranına göre gerileme yaşandı. iOS ise Çin'de yüzde 18'lik payla üçüncü sırada yer aldı. Apple'ın işletim sisteminin payı önceki çeyrekte yüzde 17 seviyesindeydi.
|-
|Android
|iOS
|HarmonyOS
|Küresel
|%75
|iOS %20
|%5
|ABD
|%49
|%51
|-
|Çin
|%58
|%18
|%24
|Hindistan
|%91
|%9
|-
Hindistan'da Android açık ara önde
Hindistan'da ise Android'in üstünlüğü devam ediyor. Android'in pazar payı yüzde 90'dan yüzde 91'e yükseldi. iOS'un payı ise yüzde 10'dan yüzde 9'a geriledi. Böylece Hindistan'daki Android ve iOS arasındaki fark oldukça büyük kalmaya devam etti. Counterpoint Research verilerine göre küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düştü. Düşüşün özellikle gelişmekte olan pazarlardaki giriş ve orta segment telefonlarda daha belirgin olduğu belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim