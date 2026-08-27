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    Android, iOS ve HarmonyOS'un kullanım oranları açıklandı

    Counterpoint Research'ün ikinci çeyrek verileri, mobil işletim sistemi pazarında Android, iOS ve HarmonyOS'u karşılaştırdı. Android tepede yer alıren, Çin'de HarmonyOS büyümesini sürdürdü.

    Android, iOS ve HarmonyOS'un kullanım oranları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin akıllı telefon sevkiyat verilerini yayınladı. Nisan-haziran dönemini kapsayan rapora göre Android, küresel pazardaki liderliğini açık ara sürdürüyor. Ancak açıklanan oranların kullanımda olan toplam cihaz sayısını değil, yalnızca 2026'nın ikinci çeyreğinde sevk edilen akıllı telefonları kapsadığını belirtmek gerekiyor.

    iOS liderliği Android tarafından zorlanıyor

    ABD akıllı telefon pazarında iOS yüzde 51'lik payla liderliğini sürdürürken, Android yüzde 49'a ulaşarak aradaki farkı oldukça azalttı. iOS'un ABD'deki payı özellikle 2025'in son çeyreğinde yüzde 69 seviyesine kadar çıkmıştı. Son veriler ise Android ve iOS arasındaki rekabetin daha dengeli bir hale geldiğini gösteriyor.

    Çin'de HarmonyOS yükselişi

    Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS, Çin'de ilk çeyrekte yüzde 19 paya sahipken, ikinci çeyrekte yüzde 24'e yükseldi. Çin pazarında Android ise yüzde 58'lik payla ilk sırada yer alıyor. Ancak Android'in ilk çeyrekteki yüzde 63'lük oranına göre gerileme yaşandı. iOS ise Çin'de yüzde 18'lik payla üçüncü sırada yer aldı. Apple'ın işletim sisteminin payı önceki çeyrekte yüzde 17 seviyesindeydi.

    İşletim Sistemi Payları
    - Android iOS HarmonyOS
    Küresel %75 iOS %20 %5
    ABD %49 %51 -
    Çin %58 %18 %24
    Hindistan %91 %9 -

    Hindistan'da Android açık ara önde

    Hindistan'da ise Android'in üstünlüğü devam ediyor. Android'in pazar payı yüzde 90'dan yüzde 91'e yükseldi. iOS'un payı ise yüzde 10'dan yüzde 9'a geriledi. Böylece Hindistan'daki Android ve iOS arasındaki fark oldukça büyük kalmaya devam etti. Counterpoint Research verilerine göre küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düştü. Düşüşün özellikle gelişmekte olan pazarlardaki giriş ve orta segment telefonlarda daha belirgin olduğu belirtiliyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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