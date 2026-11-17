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Oynat Google, tek bir telefon numarasını iki farklı cihazda aynı anda kullanmayı sağlayan yeni bir özellik geliştiriyor. Fast Switch adını taşıyan bu sistem, kullanıcının hangi telefonu aktif olarak açtığını algılayıp mobil şebekeyi otomatik şekilde o cihaza aktaracak. Manuel eSIM transferi ihtiyacını ortadan kaldıran yenilik, aynı Google hesabına bağlı uyumlu cihazlar arasında çalışacak. İlk olarak Google Pixel modellerine geleceği tahmin edilen özelliğin yakında duyurulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Google, Android kullanıcılarının tek bir telefon numarasını iki farklı akıllı telefonda kullanmasını sağlayacak Fast Switch özelliği üzerinde çalışıyor. Google SIM Manager uygulamasının kodlarında ortaya çıkan yeni özellik, mobil bağlantıyı kullanıcının aktif olarak kullandığı telefona otomatik olarak aktarabilecek.

Android Fast Switch ile tek numara iki telefonda kullanabilecek

Uygulama kodlarında yer alan açıklamalara göre Fast Switch, kullanıcıların aynı telefon numarasını iki farklı akıllı telefonda kullanmasına imkan tanıyacak. Sistem, kullanıcının hangi telefonu kilidinden çıkardığını algılayarak mobil şebeke bağlantısını otomatik şekilde o cihaza aktaracak.

Bu sistemin en önemli avantajlarından biri, eSIM aktarım işlemlerini manuel olarak gerçekleştirme ihtiyacını ortadan kaldırması olacak. Android kullanıcıları halihazırda eSIM profillerini farklı cihazlara aktarabiliyor ancak bu işlem genellikle belirli adımların takip edilmesini gerektiriyor. Fast Switch ise bağlantı aktarımını arka planda otomatik olarak gerçekleştirebilir.

Google hesabı ve SIM uyumluluğu şartı aranacak

Ortaya çıkan kodlar, özelliğin bazı kullanım sınırlamalarına sahip olabileceğini de gösteriyor. Öncelikle aynı telefon numarasını paylaşacak iki cihazın aynı Google hesabıyla oturum açmış olması gerekecek. Ayrıca ana cihazın kullanıcısının paylaşım talebini onaylaması da zorunlu olacak.

Google'ın hazırladığı hata mesajları, her SIM kartın Fast Switch ile uyumlu olmayabileceğine işaret ediyor. Bazı SIM profillerinin paylaşım için uygun olmadığı belirtilirken, kullanıcıların diğer telefonda ilgili SIM'i en az bir kez etkinleştirmesi gerekebileceğini düşündüren ifadeler de bulunuyor. Bu gereklilikler, Fast Switch'in bir telefon numarasını farklı kişilerle paylaşmak yerine aynı kullanıcının birden fazla cihaz arasında geçiş yapmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirildiğini gösteriyor.

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İlk etapta Pixel telefonlara gelebilir

Fast Switch'in hangi Android cihazlarda kullanılabileceği henüz belli değil. Bununla birlikte, ortaya çıkan önceki bulgular özelliğin Google Pixel telefonlara yönelik destek sunabileceğine işaret ediyor. Ancak desteğin tüm Pixel modellerini kapsayıp kapsamayacağı veya belirli cihazlarla sınırlı kalıp kalmayacağı bilinmiyor.

Öte yandan Fast Switch'in yalnızca mobil bağlantı aktarımıyla mı sınırlı kalacağı da merak konusu. Örneğin bir telefondan diğerine geçildiğinde arama geçmişinin, mesajların ve diğer iletişim bilgilerinin otomatik olarak senkronize edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

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Android kullanıcıları iki telefonda aynı numarayı kullanabilecek

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