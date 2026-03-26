Android, mobil web hızında zirveye çıktı: iOS'u solladı

Android, mobil web hızında zirvede
Şirketin Chromium blogunda paylaştığı bilgilere göre, Android işletim sistemi web tarayıcı performansında iOS platformunu geride bırakmış durumda. Google, özellikle donanım, işletim sistemi ve Google Chrome motoru arasındaki dikey entegrasyonun bu sonuçta belirleyici olduğunu vurguluyor.
Google'ın iddiasına göre üst segment Android telefonlar, bu testlerde rakip platformlara kıyasla yüzde 47’ye kadar daha yüksek skor elde edebiliyor. Şirket, testlerin üç farklı Android cihaz ile "rakip bir mobil platform" arasında yapıldığını belirtiyor. Bu da rakibin açıkça iOS olduğunu gösteriyor.
Dikkat çeken bir diğer nokta ise üretici iş birlikleri. Google, Android ekosistemindeki üreticilerin bu testlere göre optimizasyon yapmaya teşvik edildiğini söylüyor. Ancak özellikle iOS tarafının gerçek kullanım senaryolarındaki performansı hâlâ güçlü bir referans noktası olmaya devam ediyor.
