    Android, mobil web hızında zirveye çıktı: iOS'u solladı

    Google, Chromium Blog üzerinden paylaştığı yeni verilere göre Android cihazların web tarayıcı performansında iOS'u geride bıraktığını açıkladı. Speedometer ve LoadLine testleri öne çıkıyor.

    Mobil platformlar arasındaki rekabet uzun süredir donanım, kamera ve yapay zekâ ekseninde ilerliyor. Ancak son dönemde web performansı da önemli bir karşılaştırma kriteri haline geldi. Bu alanda dikkat çeken yeni açıklama ise Google tarafından geldi.

    Android, mobil web hızında zirvede

    Şirketin Chromium blogunda paylaştığı bilgilere göre, Android işletim sistemi web tarayıcı performansında iOS platformunu geride bırakmış durumda. Google, özellikle donanım, işletim sistemi ve Google Chrome motoru arasındaki dikey entegrasyonun bu sonuçta belirleyici olduğunu vurguluyor.

    Paylaşılan verilere göre amiral gemisi Android cihazlar, iki önemli benchmark testinde öne çıkıyor: Speedometer ve LoadLine. Speedometer testi, kullanıcı etkileşimlerini simüle ederek tarayıcı gecikmesini ölçüyor. Yüksek skorlar daha akıcı kaydırma, hızlı dokunma tepkileri ve genel kullanım hissi anlamına geliyor. LoadLine ise bir web sayfasının açılma hızına odaklanıyor.

    Google'ın iddiasına göre üst segment Android telefonlar, bu testlerde rakip platformlara kıyasla yüzde 47’ye kadar daha yüksek skor elde edebiliyor. Şirket, testlerin üç farklı Android cihaz ile "rakip bir mobil platform" arasında yapıldığını belirtiyor. Bu da rakibin açıkça iOS olduğunu gösteriyor.

    Dikkat çeken bir diğer nokta ise üretici iş birlikleri. Google, Android ekosistemindeki üreticilerin bu testlere göre optimizasyon yapmaya teşvik edildiğini söylüyor. Ancak özellikle iOS tarafının gerçek kullanım senaryolarındaki performansı hâlâ güçlü bir referans noktası olmaya devam ediyor.

