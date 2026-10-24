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    Android oyunlarına DLSS rakibi: Adreno Neural Fusion geliyor

    Qualcomm, Snapdragon GPU'lara özel Adreno Neural Fusion teknolojisini geliştiricilere açtı. Yeni teknoloji, yapay zekâ destekli görüntü yükseltme ve kare üretme özellikleri getiriyor.

    Android oyunlarına DLSS rakibi: Adreno Neural Fusion geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, mobil oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlayan Adreno Neural Fusion (ANF) SDK'sını Android oyun geliştiricilerinin kullanımına sundu. Snapdragon GPU'lar için geliştirilen teknoloji, yapay zekâ destekli Super Resolution ve Frame Generation özelliklerini bir araya getiriyor.

    Android oyunlarına DLSS rakibi geliyor

    Adreno Neural Fusion sayesinde oyunlar daha düşük çözünürlükte işlenirken yapay zekâ kullanılarak daha yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturulabiliyor. Teknoloji ayrıca iki gerçek kare arasına yeni bir kare ekleyerek ekranda görülen kare hızını artırabiliyor. İlk aşamada Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve daha yeni platformlar destekleniyor.

    Qualcomm'un Super Resolution çözümü, yarı çözünürlükte oluşturulan görüntüleri geçici veriler kullanarak tam çözünürlüklü hale getiriyor. Sistem birden fazla kareden gelen görüntü verilerini derinlik bilgisi, hareket vektörleri ve kamera hareketleriyle birleştiriyor. Bu yapı çalışma mantığı açısından Nvidia'nın DLSS ve AMD'nin FSR teknolojilerine benziyor.

    Frame Generation ise iki gerçek kare arasına bir ara kare yerleştirerek görüntülenen kare sayısını yaklaşık iki katına çıkarıyor. Ancak oluşturulan karelerin oyunun gerçek simülasyon hızını artırmadığı belirtiliyor. Qualcomm ayrıca Frame Generation kullanımının ek bir kare oluşturma süresi kadar giriş gecikmesi getirebileceğini belirtiyor.

    Snapdragon GPU'lara özel donanım desteği

    Desteklenen Adreno GPU'larda ANF, yapay zekâ işlemleri için özel matris çekirdeklerinden yararlanıyor. Qualcomm ayrıca ara verilerin sürekli sistem belleğine aktarılmasını önlemek için Adreno High Performance Memory (HPM) teknolojisini kullanıyor. Böylece bellek bant genişliği ihtiyacının ve oyun sırasında güç tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

    Uyumlu donanımlarda özel GPU matris çekirdekleri bulunmasa bile sistem NPU kaynaklarından yararlanabiliyor. SDK, Vulkan kullanan Android ARM64 uygulamalarını destekliyor. Qualcomm ayrıca Unreal Engine 5 ve Unity 6.6 ve üzeri sürümler için entegrasyon kaynakları sunuyor. Unity eklentisi şimdilik Super Resolution özelliğine odaklanırken, yerel SDK hem Super Resolution hem de Frame Generation desteği sağlıyor.

    Adreno Neural Fusion geliştiricilerin erişimine Qualcomm'un herkese açık GitHub deposu üzerinden sunulmuş durumda. Şirket, ilerleyen dönemde desteği daha fazla Snapdragon platformuna genişletmeyi planlıyor ancak henüz bir uyumluluk takvimi açıklamadı.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 15 saat önce

    tuhaf

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