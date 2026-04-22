Android telefonların performansını artıracak ortak standart geliyor

Lenovo, Xiaomi, Oppo ve Vivo güçlerini birleştirdi
Gold Standard Alliance çatısı altındaki üreticiler, Android ekosistemine doğrudan etki edecek yeni bir adım atıyor. Xiaomi, Vivo, Oppo, Lenovo ve Honor gibi büyük üreticiler, uygulamaların bellek kullanımını daha verimli hale getirecek ortak bir standart üzerinde çalışıyor. Amaç, farklı cihazlarda değişen performans davranışlarını ortadan kaldırarak daha stabil ve öngörülebilir bir deneyim sunmak.
Yeni yaklaşım, Android 17 ile gelecek sistem seviyesindeki bellek düzenlemeleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor. Bu kapsamda uygulamaların RAM kullanımına belirli sınırlar getirilecek, sistem kaynakları azaldığında uygulamalara önceden uyarı verilecek ve bu uyarıların nasıl çalışacağı daha akıllı kurallarla belirlenecek. Böylece uygulamalar sistem tarafından zorla kapatılmadan önce kendilerini optimize edebilecek.
Geliştiricilere bu yeni yapıya uyum sağlamaları için 2026 ortasına kadar süre tanınmış durumda. Üreticiler ise bu süreçte teknik destek sunarak geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu hamle, Android tarafında yıllardır süregelen performans dalgalanmalarını azaltma potansiyeline sahip. Eğer planlandığı gibi uygulanırsa, farklı markalar arasında bile daha tutarlı çalışan bir Android deneyimi görmek mümkün olabilir.