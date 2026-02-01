Giriş
    Android kullanım istatistikleri yayınlandı: Hangi sürüm en çok kullanılıyor?

    Google, uzun bir aranın ardından Android sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı. Andorid 16'nın kullanım oranları belli oldu. Peki hangi sürüm en çok kullanılıyor?

    Android sürümlerinin kullanım istatistikleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Google, uzun bir aranın ardından Android sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı. Böylece Mayıs ayında kullanıma sunulan Android 16'nın kullanım oranları da ortaya çıkmış oldu. 

    Rakamlara baktığımızda, en güncel Android sürümünün benimsenme hızında da belirgin bir değişim göze çarpıyor. Nisan 2025'te yayınlanan bir önceki verilerde, son sürüm Andorid 15 sadece yüzde 4,5'lik bir kullanım oranına erişebilmişti. Yeni verilerde ise Android 16'nın yüzde 7,5 ile daha hızlı benimsendiğini görüyoruz. Android telefon üretcilerinin eskisine göre daha uzun güncelleme desteği sunmasının bunda katkısı olduğu şüphesiz. En yaygın kullanılan sürüm ise yüzde 19,3 ile Android 15 oldu. 

    Android sürümlerinin kullanım oranları

    • Android 16: %7,5
    • Android 15: %19,3
    • Android 14: %17,2
    • Android 13: %13,9
    • Android 12: %11,4
    • Android 11: %13,7
    • Android 10: %7,8
    • Android 9: %4,5
    • Android 8.1: %2,3
    • Android 8: %0,8
    • Android 7.1: %0,4
    • Android 7: %0,4
    • Android 6: %0,4
    • Android 5.1: %0,3
    • Android 5: %0,1

    Android 16’nın resmi çıkışının üzerinden yaklaşık 8 ay geçmiş olsa da, güncellemeler hemen başlamadı. Her zamanki gibi ilk güncellemeleri Google Pixel modelleri aldı. Samsung ise Android 16’yı ilk kez Eylül ayında dağıtmaya başladı. Oppo ve OnePlus birçok modeli için güncellemeleri 2025’in sonlarına doğru sunarken, Nothing gibi daha küçük markalar da Android 16’yı yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma açtı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Android 16'nın daha da yükselerek zirveyi ele geçirmesini bekleyebiliriz.

