Android tabanlı ilk cep telefonunun fiyatı netleşiyor

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Internet devi Google'ın Android isimli açık kaynak mobil platformu için geri sayım başladı. Yeni işletim sistemini kullanan ilk cep telefonunun 23 Eylül'de duyurulması bekleniyor. Wall Street Journal'da yayınlanan bir rapora göre, Android tabanlı ilk mobil telefon 199$'lık fiyat üzerinden kullanıma sunulacak.

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden HTC'nin ürettiği ve T-Mobile tarafından satılacak olan yeni telefonunun pazara giriş yapacağı fiyat seviyesinde iPhone ile sıkı bir rekabete tutuşması bekleniyor. Zira AT&T de an itibariyle 199$'a iPhone satışı gerçekleştirmekte.

Tabii Android tabanlı ilk telefonun T-Mobile tarafından nasıl bir kontrat üzerinden kullanıma sunulacağı bilinmiyor fakat iPhone karşısında daha rekabetçi olabilmek için T-Mobile USA'in Android tabanlı telefon ile kullanıcılara yeni bir data hizmet planı sunacağı ifade ediliyor.