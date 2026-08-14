Android telefon PC'ye dönüştürüldü: The Witcher 3 1080p Ultra'da çalışıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon donanımlarının ulaştığı performans seviyesi, Android cihazların yalnızca mobil uygulamalar ve oyunlarla sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi. Bir modder, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Snapdragon 8 Elite işlemcili Nubia Z70 Ultra'yı özel soğutma sistemi ve yazılım modifikasyonlarıyla çalışan bir PC'ye dönüştürdü.

Witcher 3 1080p Ultra'da çalışıyor

24 GB RAM'e sahip cihaz, yapılan modifikasyonların ardından Linux çalıştırabilirken Windows oyunlarını da oynatabildi. En dikkat çekici sonuç ise The Witcher 3 tarafında ortaya çıktı. Telefon, oyunu 1920 x 1080 çözünürlükte ve Ultra grafik ayarlarında 20-30 FPS seviyesinde çalıştırmayı başardı. Modifikasyonun temelinde telefonun soğutma sistemini ciddi şekilde güçlendirmek bulunuyor.

Modder, Nubia Z70 Ultra'ya iki ayrı CPU soğutucusu ekledi ve cihaz için özel bir akrilik kasa hazırladı. Sistemin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için de harici bir powerbank'ten yararlanıldı. Telefonda ayrıca 24 GB RAM bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Modder'ın ilk amacı ise doğrudan oyun çalıştırmak değildi. Daha önce gerçekleştirilen çift soğutuculu modifikasyonla cihazın uzun süreli yük altında performansını ne kadar koruyabildiği test edildi. 3DMark Wild Life Extreme Stress Test gibi benchmarklarda elde edilen sonuçların ardından sistemin gerçek bir PC kullanımına ne kadar yaklaşabileceği araştırıldı.

Bu kapsamda Nubia Z70 Ultra üzerinde Termux ve XFCE4 masaüstü ortamına sahip Linux doğrudan çalıştırıldı. Böylece telefon, Android arayüzünün ötesinde masaüstü işletim sistemi çalıştırabilen bir sisteme dönüştü. Bununla birlikte sistem henüz geleneksel bir bilgisayarın yerini alabilecek olgunlukta değil.

Spotify, Android kullanıcılarını hızla kaybediyor! 15 sa. önce eklendi

Özellikle yazılım tarafında uyumluluk ve kullanım kolaylığı açısından geliştirilmesi gereken noktalar bulunuyor. Buna rağmen proje, güncel Android telefonların uygun soğutma ve yazılım desteğiyle Linux masaüstü deneyimi ve PC oyunlarına yaklaşabilecek bir donanım gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: