Android telefon PC'ye dönüştürüldü: The Witcher 3 1080p Ultra'da çalışıyor

Witcher 3 1080p Ultra'da çalışıyor
24 GB RAM'e sahip cihaz, yapılan modifikasyonların ardından Linux çalıştırabilirken Windows oyunlarını da oynatabildi. En dikkat çekici sonuç ise The Witcher 3 tarafında ortaya çıktı. Telefon, oyunu 1920 x 1080 çözünürlükte ve Ultra grafik ayarlarında 20-30 FPS seviyesinde çalıştırmayı başardı. Modifikasyonun temelinde telefonun soğutma sistemini ciddi şekilde güçlendirmek bulunuyor.
Modder, Nubia Z70 Ultra'ya iki ayrı CPU soğutucusu ekledi ve cihaz için özel bir akrilik kasa hazırladı. Sistemin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için de harici bir powerbank'ten yararlanıldı. Telefonda ayrıca 24 GB RAM bulunuyor.
Bu kapsamda Nubia Z70 Ultra üzerinde Termux ve XFCE4 masaüstü ortamına sahip Linux doğrudan çalıştırıldı. Böylece telefon, Android arayüzünün ötesinde masaüstü işletim sistemi çalıştırabilen bir sisteme dönüştü. Bununla birlikte sistem henüz geleneksel bir bilgisayarın yerini alabilecek olgunlukta değil.
Özellikle yazılım tarafında uyumluluk ve kullanım kolaylığı açısından geliştirilmesi gereken noktalar bulunuyor. Buna rağmen proje, güncel Android telefonların uygun soğutma ve yazılım desteğiyle Linux masaüstü deneyimi ve PC oyunlarına yaklaşabilecek bir donanım gücüne sahip olduğunu gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: