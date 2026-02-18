Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android telefonlarda PC dönemi: Cyberpunk 2077 çalıştırıldı

    Cyberpunk 2077, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili bir Android telefonda PC emülasyonu üzerinden çalıştırıldı. Testlerde 720p çözünürlükte 50 FPS'ye varan değerlere ulaşıyor.

    Android telefonda Cyberpunk 2077 çalıştırıldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar mobil donanım tarafında sınırları zorlamaya devam ediyor. Son olarak Cyberpunk 2077, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili Red Magic 11 Pro üzerinde PC emülasyonu aracılığıyla çalıştırıldı. Üstelik bu deneyim bulut üzerinden değil, doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşiyor.

    Android telefonda Cyberpunk 2077 çalıştırıldı

    ETA Prime tarafından paylaşılan demoda, GameSir GameHub ve Windows PC sürümü Arm tabanlı mobil donanım üzerinde çalıştırıldı. 720p çözünürlük, düşük grafik ayarları ve FSR 2.1 "Balanced" profiliyle yapılan ilk denemelerde kare hızı genellikle 30 FPS civarında seyrediyor. Yoğun sahnelerde ise değerler yüksek 20 FPS seviyelerine kadar geriliyor.

    FSR kare oluşturma (frame generation) özelliği devreye alındığında ise performans belirgin şekilde artıyor. Aynı 720p ayarlarda FPS değerleri 40'lı seviyelere çıkarken, zaman zaman 50 FPS'ye ulaşıldı. Steam Deck ön ayarlarıyla yapılan testte ise, kare oluşturma kapalıyken performans tekrar 20'li FPS seviyelerine düşüyor. 

    Elbette bu sonuçlar hâlâ emülasyon katmanlarına ve sürücü optimizasyonlarına büyük ölçüde bağlı. Yine de ortaya çıkan tablo, güncel bir amiral gemisi Android telefonun Cyberpunk 2077 gibi son derece ağır bir PC oyununu oynanabilir seviyede çalıştırabildiğini kanıtlıyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 8 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    domuz neye gelmez kapının arkasında anahtar varken kapı açılır mi oyunları türkçe yapan program player matrix nedir 15 yaşındaki erkek çocuğa ne hediye alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum