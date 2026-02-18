Android telefonlarda PC dönemi: Cyberpunk 2077 çalıştırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar mobil donanım tarafında sınırları zorlamaya devam ediyor. Son olarak Cyberpunk 2077, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili Red Magic 11 Pro üzerinde PC emülasyonu aracılığıyla çalıştırıldı. Üstelik bu deneyim bulut üzerinden değil, doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşiyor.

Android telefonda Cyberpunk 2077 çalıştırıldı

ETA Prime tarafından paylaşılan demoda, GameSir GameHub ve Windows PC sürümü Arm tabanlı mobil donanım üzerinde çalıştırıldı. 720p çözünürlük, düşük grafik ayarları ve FSR 2.1 "Balanced" profiliyle yapılan ilk denemelerde kare hızı genellikle 30 FPS civarında seyrediyor. Yoğun sahnelerde ise değerler yüksek 20 FPS seviyelerine kadar geriliyor.

FSR kare oluşturma (frame generation) özelliği devreye alındığında ise performans belirgin şekilde artıyor. Aynı 720p ayarlarda FPS değerleri 40'lı seviyelere çıkarken, zaman zaman 50 FPS'ye ulaşıldı. Steam Deck ön ayarlarıyla yapılan testte ise, kare oluşturma kapalıyken performans tekrar 20'li FPS seviyelerine düşüyor.

Elbette bu sonuçlar hâlâ emülasyon katmanlarına ve sürücü optimizasyonlarına büyük ölçüde bağlı. Yine de ortaya çıkan tablo, güncel bir amiral gemisi Android telefonun Cyberpunk 2077 gibi son derece ağır bir PC oyununu oynanabilir seviyede çalıştırabildiğini kanıtlıyor.

