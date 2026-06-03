Android telefonlar artık sahte aramalarda kullanıcıları uyaracak

Günümüzde telefon numarası sahteciliği ve yapay zeka destekli ses taklitleri giderek yaygınlaşırken, gelen aramaların güvenilirliğini doğrulamak önemli bir sorun haline geldi. Google'ın yeni çözümü, operatör desteği gerektiren geleneksel sistemlerinden farklı olarak cihazlar arasında çalışıyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
Yeni sistemde, kullanıcı rehberinde kayıtlı bir kişiden arama geldiğinde telefonlar arka planda şifrelenmiş RCS bağlantısı üzerinden iletişim kurarak kimlik doğrulaması gerçekleştiriyor. Böylece kötü niyetli kişiler arayan numarayı taklit etse veya yapay zeka ile ses klonlama kullansa bile, gerekli şifreli doğrulama adımını geçemiyor. Karşıdaki cihaz aramayı başlatmadığını bildirirse kullanıcıya, arayan kişinin beklediği kişi olmayabileceğini belirten bir uyarı gösteriliyor.
Özelliğin çalışabilmesi için her iki kullanıcının da Google Kişiler, Google Mesajlar ve Google Telefon uygulamalarını kullanması gerekiyor. İlk etapta Pixel cihazlarda sunulacak sistemin, ilerleyen dönemde Android 12 ve üzeri sürümlere sahip diğer üreticilerin telefonlarına da genişletilmesi planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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