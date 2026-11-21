Yapay Zeka Özeti:
- Microsoft, Android cihazların Windows 11 için ikinci ekran olarak kullanılmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Ekranı Genişlet adı verilen bu sistem, Link to Windows uygulaması sayesinde masaüstünü doğrudan mobil cihaza taşıyacak. Böylece kullanıcılar, telefon veya tabletlerini sadece yansıtma yerine bilgisayarlarının bağımsız bir devamı gibi rahatça kullanabilecek. Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.
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Android cihazlar ikinci ekrana dönüşecek
Extend Display adı verilen özellik sayesinde Windows 11 masaüstü, Android cihazın ekranına genişletilebilecek. Böylece kullanıcılar bilgisayarlarında açık olan içerikleri farklı bir ekranda görüntüleyebilecek. Özelliğin, Android cihazları yalnızca bilgisayar ekranını yansıtmak yerine masaüstünün devamı olarak kullanmaya olanak sağlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: