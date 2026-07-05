Android kullanıcıları yakında kişilerini telefonları dokundurarak paylaşabilecek

Tam Boyutta Gör Google, Android ekosistemine AirDrop benzeri bir paylaşım deneyimi getirmeye hazırlanırken, bu özelliğe zemin hazırlayacak önemli değişiklikler de ortaya çıkmaya başladı. Google Kişiler uygulamasının son sürümünde keşfedilen yenilikler, uzun süredir beklenen “Tap to Share” özelliğinin yakında kullanıma sunulabileceğine işaret ediyor.

Android Authority'nin Google Contacts uygulamasının 4.82.29.936766038 sürümünde yaptığı incelemeye göre, kullanıcıların kendi iletişim bilgilerini yönettiği “Your info” (Bilgileriniz) bölümü önemli bir güncelleme alacak. Şu anda uygulama ayarlarının derinliklerinde bulunan bu bölüm, gelecekte çok daha görünür bir konuma taşınacak. Yeni tasarımda "Your info" kartı, kullanıcıların kişi listesinin en üstünde yer alacak. Böylece yeni tanışılan biriyle iletişim bilgilerini paylaşmak çok daha hızlı hale gelecek.

Google hesabı ile entegre çalışacak

Google ayrıca "Your info" düzenleme ekranını da yeniliyor. Yeni sürümde uygulama, kullanıcının Google hesabındaki adını ve profil fotoğrafını otomatik olarak çekecek. E-posta adresi de varsayılan olarak doldurulacak, ancak kullanıcılar isterlerse farklı bir adres kullanabilecek. Bu değişiklikler sayesinde kişisel kart oluşturma süreci daha pratik hale gelecek ve iletişim bilgileri güncel tutulabilecek.

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Tek dokunuşla kartvizit paylaşımı

Yeni arayüzde "Your info" bölümünün yanında bir paylaşım simgesi bulunacak. Kullanıcılar bu simgeye dokunarak kendi iletişim kartlarını hızlıca başka kişilerle paylaşabilecek.

Kod incelemesi ise asıl dikkat çekici detayı ortaya koyuyor. Uygulama içerisinde bulunan yeni referanslarda “Your info” ve “Tap to Share” ifadelerinin birlikte kullanıldığı görülüyor. Bu durum, Google'ın kendi iletişim kartı paylaşım sistemini doğrudan Tap to Share altyapısıyla entegre etmeyi planladığını gösteriyor.

Tap to Share'ın, iki Android cihazın birbirine yaklaştırılmasıyla iletişim bilgileri, dosyalar veya diğer içeriklerin hızlı şekilde paylaşılmasını sağlayacağı tahmin ediliyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de, mevcut işaretler Google'ın Android 17 için hazırladığı gelecekteki Feature Drop güncellemelerinde duyurulabileceğine işaret ediyor.