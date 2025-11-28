Giriş
    Android telefonlarda yeni hotspot modu "2.4 ve 6 GHz" test ediliyor

    Google, Pixel telefonlarda "2.4 ve 6 GHz" adlı yepyeni bir hotspot seçeneğini test ediyor. Bu, telefonunuzun aynı anda hem 2.4 GHz hem de 6 GHz'de Wi-Fi aktarımı yapabileceği anlamına geliyor.

    android hotspot seçeneği 2.4 ve 6 GHz Tam Boyutta Gör
    Android, mobil erişim noktalarını iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir güncelleme daha alıyor. Birçok kişi iş, seyahat veya diğer cihazlarla internet paylaşımı için telefonlarının hotspot özelliğine güveniyor. Ancak, tüm erişim noktası seçenekleri en iyi hızı sunmuyor. Bu sorunu çözmek için Google, hız ve uyumluluğu daha akıllı bir şekilde bir araya getiren “2.4 ve 6GHz” özelliğini test ediyor.

    Hız ve uyumluluğu en üst düzeye çıkaracak

    Normalde Android, erişim noktaları için 2.4 GHz ve 5 GHz kullanıyor. Bunlar çoğu cihazda sorunsuz çalışıyor ancak en iyi hızı sağlamıyorlar. Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 7 gibi yeni Wi-Fi standartları, çok daha hızlı olan 6 GHz bandını kullanıyor. Sorun şu ki, birçok eski telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar 6 GHz'e bağlanamıyor. Ayrıca, 6 GHz sinyali daha yüksek bir frekans kullandığı için çok uzağa ulaşamıyor.

    Pixel telefonlarda test ediliyor

    Google, ABD kuralları değiştikten sonra Pixel telefonlar için 6 GHz erişim noktası seçeneğini kullanıma açtı. Pixel kullanıcıları artık en iyi hız için yalnızca 6 GHz erişim noktasını açabiliyor ancak yalnızca daha yeni cihazlar bu erişim noktasına katılabiliyor. Eski cihazlar erişim noktasını hiç görmüyor. Google, işleri kolaylaştırmak için yeni 2.4 ve 6 GHz erişim noktası modunu geliştirdi. Bu seçenekle 6 GHz'i destekleyen cihazlar süper yüksek hızlara ulaşırken, eski cihazlar 2.4 GHz bandından bağlanmaya devam edebiliyor. Bu, daha fazla kişinin erişim noktanıza sorunsuz bir şekilde katılabileceği anlamına geliyor.

    Android hotspot seçenekleri

    En son Canary güncellemesinde Android artık üç erişim noktası seçeneği sunuyor:

    • 2.4 ve 5 GHz - İyi hız, çoğu cihazla çalışıyor
    • 6 GHz - En hızlı, yalnızca birkaç cihazla çalışıyor
    • 2.4 ve 6 GHz (yeni) - Yüksek hızlar ve çoğu cihazla çalışıyor

    Bu yeni özellik, muhtemelen Android 16 QPR3 güncellemesiyle birlikte Canary test sürümünden Beta sürüme taşınacak. Daha fazla kullanıcıya ulaştığında, Android erişim noktası paylaşımı çok daha hızlı, daha akıcı ve çok daha kullanışlı hale gelecek.

