Android telefonlarda APK dönemi sona eriyor: Kısıtlama yolda

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Tam Boyutta Gör Google, Android işletim sisteminde uygulamaların dış kaynaklardan yüklenmesi olarak bilinen sideloading işlemi için yeni güvenlik adımlarını uygulamaya aldı. Android Developer Verification kapsamında hazırlanan yeni sistem, 30 Eylül 2026 itibarıyla Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da kullanılmaya başlandı.

Uygulama yüklemek için 24 saat beklemek gerekecek

Google, uygulama dolandırıcılıklarını azaltmayı amaçlayan bu değişiklikle birlikte doğrulanmamış geliştiricilerden uygulama yükleme sürecine ek güvenlik kontrolleri getiriyor. Yeni sistem, söz konusu dört ülkedeki Android 7 ve üzeri sürümlere sahip sertifikalı cihazlarda uygulanıyor. Kullanıcılar doğrulanmamış bir geliştiriciye ait uygulamayı yüklemek istediğinde artık doğrudan APK dosyasını kuramayacak.

Bunun yerine kullanıcıların Geliştirici Seçenekleri üzerinden gelişmiş sideloading sürecini etkinleştirmesi gerekiyor. Ardından kimlik doğrulaması yapılması, telefonun yeniden başlatılması ve yaklaşık 24 saatlik bekleme süresinin tamamlanması gerekiyor. Bekleme sürecinin ardından kullanıcı yeniden kimlik doğrulaması yaparak doğrulanmamış geliştiricilere ait uygulamaları yükleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın hazırladığı sistemde bu izin 7 gün boyunca veya süresiz şekilde etkinleştirilebiliyor. Google, özellikle dolandırıcıların kullanıcıları telefon görüşmeleri veya sosyal mühendislik yöntemleriyle hızlı şekilde zararlı uygulama yüklemeye ikna etmesini zorlaştırmak için bu bekleme süresini kullanıyor. Şirket, yeniden başlatma ve bekleme adımlarının saldırganların kullanıcı üzerindeki anlık kontrolünü kırmayı amaçladığını belirtiyor.

Hangi uygulama mağazaları etkilenmeyecek?

Google'ın yeni doğrulama sistemi yalnızca doğrulanmamış kaynaklardan yüklenen uygulamaları hedefliyor. Başlangıç aşamasında Google Play'in yanı sıra Samsung Galaxy Store, HONOR App Market, OPPO App Market, Xiaomi GetApps, vivo V-Appstore ve Transsion Palm Store doğrulanmış mağazalar arasında yer alıyor.

Dolayısıyla bu mağazalardan uygulama indiren kullanıcıların normal uygulama yükleme deneyiminde aynı değişiklik yaşanmayacak. Google, yeni sistemin Android'deki sideloading özelliğini ortadan kaldırmadığını özellikle vurguluyor. Güç kullanıcıları için hazırlanan gelişmiş yükleme yöntemi sayesinde doğrulanmamış geliştiricilerin uygulamaları yine kurulabilecek.

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Ayrıca Android Debug Bridge (ADB) üzerinden uygulama yükleme seçeneği de korunuyor. Google'ın açıklamasına göre yeni uygulama doğrulama sistemi 2027 ve sonrasında küresel olarak daha fazla pazara genişletilecek. Şirket böylece uygulama geliştiricilerinin kimliklerini doğrulayarak kötü amaçlı yazılımların anonim geliştiriciler üzerinden yayılmasını zorlaştırmayı hedefliyor.

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