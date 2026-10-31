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    Android telefonları tek SMS ile kullanılmaz hale getiren açık keşfedildi

    Android telefonları hedef alan yeni bir güvenlik açığı, özel olarak hazırlanan tek bir SMS mesajıyla cihazların bağlantısını kesebiliyor. Bazı telefonlar tamamen kullanılamaz hale gelebiliyor.

    Android telefonları tek SMS ile kullanılmaz yapan açık keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Android işletim sisteminde kullanıcı müdahalesi gerektirmeyen yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen yeni açık, Android 12 ve üzeri sürümleri çalıştıran cihazları etkiliyor. Özel olarak hazırlanan bir WAP Push SMS mesajı, telefonun mesajı arka planda işlerken hata vermesine neden olabiliyor. Birden fazla mesaj gönderilmesi durumunda ise cihaz tamamen kullanılamaz hale gelebiliyor.

    Tek bir SMS telefonun bağlantısını kesebiliyor

    SMS of Death olarak adlandırılan saldırıda kullanıcıların mesajı açması veya herhangi bir bağlantıya tıklaması gerekmiyor. Android'in telefon ve mesajlaşma altyapısı, gelen özel mesajı otomatik olarak işlemeye çalışıyor. Bu sırada oluşan hata, cihazın telefon hizmetlerini ve sistem kararlılığını etkileyebiliyor.

    Araştırmacının tespitlerine göre özel olarak hazırlanan WAP Push mesajları, Android'in telefon altyapısında beklenmeyen hatalara yol açıyor. Saldırı sonrasında devam eden telefon görüşmeleri kesilebiliyor ve cihaz geçici olarak hücresel şebeke bağlantısını kaybedebiliyor. Daha fazla sayıda zararlı mesaj alınması durumunda ise sorun çok daha ciddi hale gelebiliyor.

    Telefonun kullanılamaz duruma gelmesi ve cihazın yeniden çalışır hale getirilmesi için teknik destek gerekmesi mümkün. Üstelik saldırının başarılı olması için kullanıcının herhangi bir işlem yapması gerekmiyor. Bu nedenle söz konusu açık, klasik kimlik avı saldırılarından ayrılıyor. Araştırmacılar sorunun Google Pixel ve Samsung Galaxy modellerinde bulunduğunu tespit ederken Android 12 ve üzeri sürümlerin genel olarak risk altında olduğunu paylaşıldı.

    Google, güvenlik açığı için düzeltme yayımladı

    Güvenlik açığı mayıs ayında Google'a bildirildi. İlk aşamada şirket tarafından güvenlik sorunu olarak kabul edilmeyen açık için Android mühendislik ekibi daha sonra bir düzeltme hazırladı. Ekim ayı güvenlik yamasıyla birlikte Android 14 ve üzeri sürümler için çözüm sunuldu. Yeni sistem, potansiyel olarak zararlı 20 mesaj türünden birini algıladığında mesajı işlemeye çalışmak yerine doğrudan siliyor. Böylece hatanın tetiklenmesi engelleniyor. Ancak Google dışında diğer üreticilerin de bu güncellemeyi sunması gerek.

    Android 12 ve Android 13 kullanan cihazlar içinse durum belirsizliğini koruyor. Paylaşılan bilgilere göre bu sürümler henüz söz konusu düzeltmeyi almadı. Android 14 ve üzeri bir telefon kullanıyorsanız Ayarlar bölümünden sistem güncellemelerini kontrol ederek Ekim 2026 güvenlik yamasını yüklemeniz öneriliyor. Android 13 veya daha eski sürümlerde ise üreticilerin ek bir güncelleme sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

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