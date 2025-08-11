Sony, Android TV 14 güncellemesini sunmaya başladı: İşte destekleyen modeller

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Android TV 14 güncellemesi alacak Sony televizyonlar

Sony, Bravia TV'lerin ilk grubu olan Bravia 2, X77L, X75L, X75K, X74L, X74K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L, W830K, W825, W820K serisindeki TV'ler için Google TV tabanlı güncel Android TV 14'ü kullanıma sunmaya başladı. Daha spesifik olarak, aşağıdaki Sony TV modelleri güncellemeyi almaya başladı:

K-43S20, K-43S20B, K-43S25

K-50S20, K-50S20B, K-50S25

K-55S25, K-55S25B, K-65S25, K-65S25B

KD-32W825, KD-32W835, KD-32W830L

KD-43X64L, KD-43X70L, KD-43X75L

KD-50X64L, KD-50X70L, KD-50X75L

KD-55X74L, KD-55X75L, KD-65X74L, KD-65X75L

KD-43X77L, KD-50X77L, KD-55X77L, KD-65X77L, KD-75X77L

KD-32W820K, KD-32W830K, KD-43W880K

KD-43X74K, KD-43X75K, KD-50X74K, KD-50X75K

KD-55X74K, KD-55X75K, KD-65X74K, KD-65X75K

Android TV 14 güncellemesini alacak Sony TV modellerinin çoğunluğu Realtek yonga setine sahip. MediaTek işlemciye sahip Sony TV’ler henüz güncellemeyi almadı.

