Sony, Android TV 14 güncellemesini sunmaya başladı: İşte destekleyen modeller

Android TV 14 güncellemesi alacak Sony televizyonlar
Sony, Bravia TV'lerin ilk grubu olan Bravia 2, X77L, X75L, X75K, X74L, X74K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L, W830K, W825, W820K serisindeki TV'ler için Google TV tabanlı güncel Android TV 14'ü kullanıma sunmaya başladı. Daha spesifik olarak, aşağıdaki Sony TV modelleri güncellemeyi almaya başladı:
- K-43S20, K-43S20B, K-43S25
- K-50S20, K-50S20B, K-50S25
- K-55S25, K-55S25B, K-65S25, K-65S25B
- KD-32W825, KD-32W835, KD-32W830L
- KD-43X64L, KD-43X70L, KD-43X75L
- KD-50X64L, KD-50X70L, KD-50X75L
- KD-55X74L, KD-55X75L, KD-65X74L, KD-65X75L
- KD-43X77L, KD-50X77L, KD-55X77L, KD-65X77L, KD-75X77L
- KD-32W820K, KD-32W830K, KD-43W880K
- KD-43X74K, KD-43X75K, KD-50X74K, KD-50X75K
- KD-55X74K, KD-55X75K, KD-65X74K, KD-65X75K
Android TV 14 güncellemesini alacak Sony TV modellerinin çoğunluğu Realtek yonga setine sahip. MediaTek işlemciye sahip Sony TV’ler henüz güncellemeyi almadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
