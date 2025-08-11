Giriş
    Sony, Android TV 14 güncellemesini sunmaya başladı: İşte destekleyen modeller

    Android TV 14, düşük bellekli donanımlar için yeni enerji modları ve performans iyileştirmeleri gibi yeni özellikler sunuyor. Sony, belirli televizyonlarına güncellemeyi dağıtmaya başladı.

    android tv 14 güncellemesi alacak sony televizyolar Tam Boyutta Gör
    Android TV 14, Google’ın kendi yayın cihazları ve bazı Onn 4K Android TV box modelleri dışındaki cihazlara hiç gelmedi. Sony, bazı TV’lerini Google TV destekli Android TV 14’e güncelleyerek bu listeyi genişletiyor.

    Android TV 14 güncellemesi alacak Sony televizyonlar

    Sony, Bravia TV'lerin ilk grubu olan Bravia 2, X77L, X75L, X75K, X74L, X74K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L, W830K, W825, W820K serisindeki TV'ler için Google TV tabanlı güncel Android TV 14'ü kullanıma sunmaya başladı. Daha spesifik olarak, aşağıdaki Sony TV modelleri güncellemeyi almaya başladı:

    • K-43S20, K-43S20B, K-43S25
    • K-50S20, K-50S20B, K-50S25
    • K-55S25, K-55S25B, K-65S25, K-65S25B
    • KD-32W825, KD-32W835, KD-32W830L
    • KD-43X64L, KD-43X70L, KD-43X75L
    • KD-50X64L, KD-50X70L, KD-50X75L
    • KD-55X74L, KD-55X75L, KD-65X74L, KD-65X75L
    • KD-43X77L, KD-50X77L, KD-55X77L, KD-65X77L, KD-75X77L
    • KD-32W820K, KD-32W830K, KD-43W880K
    • KD-43X74K, KD-43X75K, KD-50X74K, KD-50X75K
    • KD-55X74K, KD-55X75K, KD-65X74K, KD-65X75K

    Android TV 14 güncellemesini alacak Sony TV modellerinin çoğunluğu Realtek yonga setine sahip. MediaTek işlemciye sahip Sony TV’ler henüz güncellemeyi almadı.

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

