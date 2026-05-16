Android ve iPhone arasında dosya paylaşımı kolaylaşıyor: QR kodla paylaşım geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android cihazlardaki Quick Share özelliği için önemli bir yenilik duyurdu. Şirket, kullanıcıların artık QR kod aracılığıyla iPhone ve diğer iOS cihazlara kolayca dosya gönderebileceğini açıkladı.

Yeni özellik sayesinde Android kullanıcıları, cihazlarında AirDrop benzeri bir uyumluluk bulunmasa bile dosyalarını iPhone sahipleriyle hızlı şekilde paylaşabilecek. Paylaşım sırasında oluşturulan QR kodun iPhone kamerasıyla taranması yeterli olacak.

Dosyalar özel bağlantı üzerinden aktarılıyor

Bu hafta düzenlenen The Android Show: I/O Edition etkinliğinde tanıtılan sistemde, QR kod tarandığında seçilen dosyalar güvenli biçimde buluta yükleniyor. Ardından kullanıcıya yalnızca kendisine özel bir indirme bağlantısı sunuluyor. Google, aktarılan dosyaların uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirtiyor. Ayrıca oluşturulan bağlantının başkalarıyla paylaşılamadığı ve dosyaların en fazla 24 saat boyunca indirilebilir durumda kaldığı ifade ediliyor.

Şirketin açıklamasına göre Android’den iOS cihazlara QR kod ile dosya paylaşımı özelliği, Haziran ayı sonuna kadar tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılacak.

Android ve iPhone arasında dosya paylaşımı kolaylaşıyor

