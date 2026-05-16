Android ve iPhone arasında dosya paylaşımı kolaylaşıyor: QR kodla paylaşım geliyor

Yeni özellik sayesinde Android kullanıcıları, cihazlarında AirDrop benzeri bir uyumluluk bulunmasa bile dosyalarını iPhone sahipleriyle hızlı şekilde paylaşabilecek. Paylaşım sırasında oluşturulan QR kodun iPhone kamerasıyla taranması yeterli olacak.
Dosyalar özel bağlantı üzerinden aktarılıyor
Bu hafta düzenlenen The Android Show: I/O Edition etkinliğinde tanıtılan sistemde, QR kod tarandığında seçilen dosyalar güvenli biçimde buluta yükleniyor. Ardından kullanıcıya yalnızca kendisine özel bir indirme bağlantısı sunuluyor. Google, aktarılan dosyaların uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirtiyor. Ayrıca oluşturulan bağlantının başkalarıyla paylaşılamadığı ve dosyaların en fazla 24 saat boyunca indirilebilir durumda kaldığı ifade ediliyor.
Şirketin açıklamasına göre Android’den iOS cihazlara QR kod ile dosya paylaşımı özelliği, Haziran ayı sonuna kadar tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.