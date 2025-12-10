Android XR, 2D içerikleri 3D'ye çevirebilecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android XR platformu için yeni özelliklerini duyurdu. Bu özelliklerden en dikkat çekici olanı 2D içerikleri 3D'ye çeviren "System Autospatialization" oldu.

Bütün içeriklerde çalışacak

Google’ın açıklamasına göre Autospatialization, farklı uygulamalardaki 2D içerikleri gerçek zamanlı olarak 3D görüntülere dönüştürebiliyor. Böylece çok daha etkileyici bir deneyim elde ediliyor. Üstelik bu özellik doğrudan başlık üzerinden, yani işletim sistemi seviyesinde çalıştığı için neredeyse tüm uygulamalarda kullanılabiliyor. Oyunlardan, YouTube videolarına kadar bütün içerikleri 3D'ye çevirebilecek olan özelliğin dağıtımına gelecek yıl başlanacak.

Google’ın ilk yapay zekalı akıllı gözlükleri 2026’da geliyor 18 sa. önce eklendi

Duyuruda, Xreal Project Aura’nın çalışır haldeki görüntülerine de yer verildi. Google, sanal ekrandaki menüleri kontrol etmek ve uygulamaları açmak için el hareketlerini gösterdi. Aura, aynı zamanda bir trackpad görevi gören bir küçük kumanda cihazı üzerinde çalışacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: