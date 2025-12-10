Android XR, 2D içerikleri 3D'ye çevirebilecek

Bütün içeriklerde çalışacak
Google’ın açıklamasına göre Autospatialization, farklı uygulamalardaki 2D içerikleri gerçek zamanlı olarak 3D görüntülere dönüştürebiliyor. Böylece çok daha etkileyici bir deneyim elde ediliyor. Üstelik bu özellik doğrudan başlık üzerinden, yani işletim sistemi seviyesinde çalıştığı için neredeyse tüm uygulamalarda kullanılabiliyor. Oyunlardan, YouTube videolarına kadar bütün içerikleri 3D'ye çevirebilecek olan özelliğin dağıtımına gelecek yıl başlanacak.
Duyuruda, Xreal Project Aura'nın çalışır haldeki görüntülerine de yer verildi. Google, sanal ekrandaki menüleri kontrol etmek ve uygulamaları açmak için el hareketlerini gösterdi. Aura, aynı zamanda bir trackpad görevi gören bir küçük kumanda cihazı üzerinde çalışacak.
