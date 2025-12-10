Giriş
    Android XR, 2D içerikleri 3D'ye çevirebilecek

    Google, Android XR platformu için yeni özelliklerini duyurdu. Bu özelliklerden en dikkat çekici olanı 2D içerikleri 3D'ye çeviren "Autospatialization" oldu.     

    Android XR, 2D içerikleri 3D'ye çevirebilecek Tam Boyutta Gör
    Google, Android XR platformu için yeni özelliklerini duyurdu. Bu özelliklerden en dikkat çekici olanı 2D içerikleri 3D'ye çeviren "System Autospatialization" oldu.

    Bütün içeriklerde çalışacak

    Google’ın açıklamasına göre Autospatialization, farklı uygulamalardaki 2D içerikleri gerçek zamanlı olarak 3D görüntülere dönüştürebiliyor. Böylece çok daha etkileyici bir deneyim elde ediliyor. Üstelik bu özellik doğrudan başlık üzerinden, yani işletim sistemi seviyesinde çalıştığı için neredeyse tüm uygulamalarda kullanılabiliyor. Oyunlardan, YouTube videolarına kadar bütün içerikleri 3D'ye çevirebilecek olan özelliğin dağıtımına gelecek yıl başlanacak.

    Duyuruda, Xreal Project Aura’nın çalışır haldeki görüntülerine de yer verildi. Google, sanal ekrandaki menüleri kontrol etmek ve uygulamaları açmak için el hareketlerini gösterdi. Aura, aynı zamanda bir trackpad görevi gören bir küçük kumanda cihazı üzerinde çalışacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

