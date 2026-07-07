Android yedekleme politikası değişti: Tüm veriler depolama alanından düşecek

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Tam Boyutta Gör Google, Android cihazlarda kullanılan yedekleme sisteminde önemli bir politika değişikliğine gidiyor. 7 Temmuz itibarıyla Android yedeklerindeki tüm veri türleri, artık Google Hesabı depolama kotasına dahil edilecek. Şirket, değişikliğin ortalama kullanıcı için yalnızca 40 MB civarında ek alan kullanımı oluşturacağını söylüyor. Ayrıca kullanıcılara daha fazla yedekleme kontrolü de sunuyor.

Tüm Android yedekleri depolama kotasına dahil

Google'ın önceki uygulamasında Android yedekleri içinde yalnızca Google Fotoğraflar'a yüklenen fotoğraf ve videolar ile MMS verilerindeki görsel içerikler depolama kotasını etkiliyordu. Yeni politika kapsamında ise Android yedekleme ayarlarında yer alan tüm veri türleri Google Hesabı depolama alanından düşecek.

Buna SMS mesajları, arama geçmişi, cihaz ayarları ve diğer yedeklenen veriler de dahil olacak. Böylece Android yedeklerinin tamamı, ücretsiz 15 GB (veya Google One aboneliğiyle sunulan daha yüksek kapasitedeki) Google depolama alanını kullanacak.

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Politika değişikliğiyle birlikte Google, Android yedekleme seçeneklerini de genişletiyor. Kullanıcılar artık SMS ve MMS mesajlarını, arama geçmişini ve cihaz ayarlarını da yedeklemeye dahil edip etmeyeceklerini ayrı ayrı belirleyebilecek. Google, yeni depolama politikasının bugünden itibaren geçerli olacağını belirtirken kullanıcılar ise bu değişikliği önümüzdeki aylarda kademeli olarak almaya başlayacak.

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Android yedekleri artık Google depolama alanından düşecek

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