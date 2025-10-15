Anduril, askerler için yapay zekalı karma gerçeklik kaskını tanıttı: EagleEye

Anduril’den askerlere AI desteği
Anduril’in duyurusuna göre EagleEye, şirketin komuta-kontrol yazılımı Lattice üzerine inşa edilmiş modüler bir donanım ailesi olarak tasarlandı. Sistem, heads-up display (HUD), mekansal ses teknolojisi ve radyo frekansı tespiti gibi özellikleri içeriyor. Kask üzerinden askerler, görev brifinglerini ve emirleri görebiliyor, haritaları ve diğer kritik bilgileri görüntüleyebiliyor, dronlar ve askeri robotları yönetebiliyor.
Luckey, ürünle ilgili yaptığı açıklamada EagleEye’ın askerler için yeni bir araç olmadığını, onların yeni takım arkadaşı olduğunu söylerken “Yapay zeka ortağının ekrana entegre edilmesi fikri, onlarca yıldır hayal ediliyordu. EagleEye, bu fikri gerçeğe dönüştüren ilk ürün” dedi.
Anduril, sınır kontrol teknolojileri, dronlar ve askeri hava araçları üretiminin yanı sıra Microsoft HoloLens tabanlı mevcut MR gözlükleri için de yazılım sağlıyor. ABD Ordusu, 2018’den bu yana Microsoft ile 22 milyar dolarlık IVAS programı üzerinde çalışıyor. Ancak hem Microsoft’un HoloLens ve AR işlerinden uzaklaşması hem de bitmeyen sorunlar nedeniyle programın kontrolü bu Şubat ayında Anduril’e devredilmişti.
Öte yandan Anduril'in Mayıs ayında duyurduğu Meta iş birliği, Luckey ve Mark Zuckerberg'in yeniden bir araya gelmesini de sağladı. Oculus'un kurucusu olan Luck ile Zuckerberg'in yolları Meta'nın 2014'te Oculus girişimini satın almasıyla kesişmişti. Ancak üç yıl sonra Luckey şirketten ayrılma kararı alarak yeni girişimlere yönelmişti.