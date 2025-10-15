Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anduril, askerler için yapay zekalı karma gerçeklik kaskını tanıttı: EagleEye

    Anduril, Meta iş birliğiyle geliştirdiği EagleEye karma gerçeklik kaskını tanıttı. Yapay zeka destekli sistem, askerlerin görev sırasında algı ve kontrol gücünü artırmayı amaçlıyor.

    Anduril, askerler için yapay zekalı kaskını tanıttı: EagleEye Tam Boyutta Gör
    Palmer Luckey’in kurucusu olduğu Anduril, Meta ile yaptığı iş birliği sonucu geliştirdiği EagleEye adlı yeni askeri kaskını tanıttı. Yapay zeka destekli bu karma gerçeklik (MR) sistemi, askerlerin kasklarına entegre edilerek görev sırasında bilgilere hızlı erişilmesini ve dronları kontrol etmeyi mümkün kılacak.

    Anduril’den askerlere AI desteği

    Anduril’in duyurusuna göre EagleEye, şirketin komuta-kontrol yazılımı Lattice üzerine inşa edilmiş modüler bir donanım ailesi olarak tasarlandı. Sistem, heads-up display (HUD), mekansal ses teknolojisi ve radyo frekansı tespiti gibi özellikleri içeriyor. Kask üzerinden askerler, görev brifinglerini ve emirleri görebiliyor, haritaları ve diğer kritik bilgileri görüntüleyebiliyor, dronlar ve askeri robotları yönetebiliyor.

    Luckey, ürünle ilgili yaptığı açıklamada EagleEye’ın askerler için yeni bir araç olmadığını, onların yeni takım arkadaşı olduğunu söylerken “Yapay zeka ortağının ekrana entegre edilmesi fikri, onlarca yıldır hayal ediliyordu. EagleEye, bu fikri gerçeğe dönüştüren ilk ürün” dedi.

    Anduril, askerler için yapay zekalı kaskını tanıttı: EagleEye Tam Boyutta Gör
    Şirketin iddialarına göre EagleEye, canlı video akışlarını entegre edebiliyor, arka ve yan sensörleriyle operatörleri tehditlere karşı uyarabiliyor ve takım arkadaşlarını gerçek zamanlı takip edebiliyor. Ürünün varyantları arasında kask, vizör ve gözlük form faktörleri bulunuyor.

    Anduril, sınır kontrol teknolojileri, dronlar ve askeri hava araçları üretiminin yanı sıra Microsoft HoloLens tabanlı mevcut MR gözlükleri için de yazılım sağlıyor. ABD Ordusu, 2018’den bu yana Microsoft ile 22 milyar dolarlık IVAS programı üzerinde çalışıyor. Ancak hem Microsoft’un HoloLens ve AR işlerinden uzaklaşması hem de bitmeyen sorunlar nedeniyle programın kontrolü bu Şubat ayında Anduril’e devredilmişti.

    Öte yandan Anduril’in Mayıs ayında duyurduğu Meta iş birliği, Luckey ve Mark Zuckerberg’in yeniden bir araya gelmesini de sağladı. Oculus’un kurucusu olan Luck ile Zuckerberg’in yolları Meta’nın 2014’te Oculus girişimini satın almasıyla kesişmişti. Ancak üç yıl sonra Luckey şirketten ayrılma kararı alarak yeni girişimlere yönelmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ugoos sk2 benzinli araba neden gürültülü çalışır iridyum buji ömrü 1.4 hdi motor e ihaleden araç aldıktan sonraki işlemler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum