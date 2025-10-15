Anduril, askerler için yapay zekalı karma gerçeklik kaskını tanıttı: EagleEye

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Palmer Luckey’in kurucusu olduğu Anduril, Meta ile yaptığı iş birliği sonucu geliştirdiği EagleEye adlı yeni askeri kaskını tanıttı. Yapay zeka destekli bu karma gerçeklik (MR) sistemi, askerlerin kasklarına entegre edilerek görev sırasında bilgilere hızlı erişilmesini ve dronları kontrol etmeyi mümkün kılacak.

Anduril’den askerlere AI desteği

Anduril’in duyurusuna göre EagleEye, şirketin komuta-kontrol yazılımı Lattice üzerine inşa edilmiş modüler bir donanım ailesi olarak tasarlandı. Sistem, heads-up display (HUD), mekansal ses teknolojisi ve radyo frekansı tespiti gibi özellikleri içeriyor. Kask üzerinden askerler, görev brifinglerini ve emirleri görebiliyor, haritaları ve diğer kritik bilgileri görüntüleyebiliyor, dronlar ve askeri robotları yönetebiliyor.

Luckey, ürünle ilgili yaptığı açıklamada EagleEye’ın askerler için yeni bir araç olmadığını, onların yeni takım arkadaşı olduğunu söylerken “Yapay zeka ortağının ekrana entegre edilmesi fikri, onlarca yıldır hayal ediliyordu. EagleEye, bu fikri gerçeğe dönüştüren ilk ürün” dedi.

Tam Boyutta Gör Şirketin iddialarına göre EagleEye, canlı video akışlarını entegre edebiliyor, arka ve yan sensörleriyle operatörleri tehditlere karşı uyarabiliyor ve takım arkadaşlarını gerçek zamanlı takip edebiliyor. Ürünün varyantları arasında kask, vizör ve gözlük form faktörleri bulunuyor.

Anduril, sınır kontrol teknolojileri, dronlar ve askeri hava araçları üretiminin yanı sıra Microsoft HoloLens tabanlı mevcut MR gözlükleri için de yazılım sağlıyor. ABD Ordusu, 2018’den bu yana Microsoft ile 22 milyar dolarlık IVAS programı üzerinde çalışıyor. Ancak hem Microsoft’un HoloLens ve AR işlerinden uzaklaşması hem de bitmeyen sorunlar nedeniyle programın kontrolü bu Şubat ayında Anduril’e devredilmişti.

Öte yandan Anduril’in Mayıs ayında duyurduğu Meta iş birliği, Luckey ve Mark Zuckerberg’in yeniden bir araya gelmesini de sağladı. Oculus’un kurucusu olan Luck ile Zuckerberg’in yolları Meta’nın 2014’te Oculus girişimini satın almasıyla kesişmişti. Ancak üç yıl sonra Luckey şirketten ayrılma kararı alarak yeni girişimlere yönelmişti.

