Anduril'den insansız savaş helikopteri hamlesi: Thunder tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli Anduril Industries, mürettebatlı taarruz helikopterleriyle birlikte görev yapmak üzere geliştirilen otonom hava platformu Thunder'ı tanıttı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen platform, silah, sensör ve lojistik yük taşıyarak pilotlu helikopterlerin görev yükünü azaltmayı hedefliyor.

İlk uçuş 2027’de

Şirket, tam ölçekli prototiplerle uçuş testlerini tamamladığını açıklarken ilk uçuşun 2027 yılında yapılması planlanıyor. Öte yandan platformunda geliştirilmesinde Archer Aviation ile işbirliği yapıldı.

Thunder, hibrit-elektrik tahrik sistemi sayesinde yakıt tüketimini ve ses izini azaltıyor. Tiltrotor tasarımı sayesinde dikey kalkış yaptıktan sonra sabit kanatlı uçuş moduna geçerek daha uzun menzil sunuyor. Ayrıca standart bir yük konteynerine sığdığı için kamyon, tren, gemi veya kargo uçağıyla kolayca taşınabiliyor.

Tam Boyutta Gör Platform, görev ihtiyacına göre farklı yüklerle de donatılabilecek. Buna göre platform 10 adet Hellfire, JAGM veya Barracuda-100M füzesi, 16 adet Altius-600 dolaşan mühimmat ya da 76 adet 70 mm roket taşıyabiliyor. Elektronik harp, anti-İHA ve lojistik görevleri için de farklı konfigürasyonlar sunuluyor. Anduril'e göre her bir AH-64 Apache'ye üç Thunder'ın eşlik etmesi, pilot sayısını artırmadan birliklerin kullanılabilir mühimmat miktarını yaklaşık üç katına çıkarabilir.

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Bunlara ek olarak Thunder, Anduril'in Lattice Mission Autonomy yazılımını kullanıyor. Operatörler yalnızca görev hedeflerini belirliyor ve formasyon uçuşu, rota planlaması ile görev paylaşımı sistem tarafından otonom olarak yönetiliyor. Platform, yerleşik sensörler, bilgisayarlı görü ve edge computing teknolojileri sayesinde GPS veya haberleşme bağlantısı kesilse bile uçuşunu sürdürebiliyor.

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