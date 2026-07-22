Anduril'den insansız savaş helikopteri hamlesi: Thunder tanıtıldı

İlk uçuş 2027’de
Şirket, tam ölçekli prototiplerle uçuş testlerini tamamladığını açıklarken ilk uçuşun 2027 yılında yapılması planlanıyor. Öte yandan platformunda geliştirilmesinde Archer Aviation ile işbirliği yapıldı.
Thunder, hibrit-elektrik tahrik sistemi sayesinde yakıt tüketimini ve ses izini azaltıyor. Tiltrotor tasarımı sayesinde dikey kalkış yaptıktan sonra sabit kanatlı uçuş moduna geçerek daha uzun menzil sunuyor. Ayrıca standart bir yük konteynerine sığdığı için kamyon, tren, gemi veya kargo uçağıyla kolayca taşınabiliyor.
Bunlara ek olarak Thunder, Anduril'in Lattice Mission Autonomy yazılımını kullanıyor. Operatörler yalnızca görev hedeflerini belirliyor ve formasyon uçuşu, rota planlaması ile görev paylaşımı sistem tarafından otonom olarak yönetiliyor. Platform, yerleşik sensörler, bilgisayarlı görü ve edge computing teknolojileri sayesinde GPS veya haberleşme bağlantısı kesilse bile uçuşunu sürdürebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: