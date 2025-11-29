Giriş
    Anduril, otonom silah testlerinde ciddi aksaklıklar yaşıyor

    Anduril’in otonom silah projelerinde son aylarda art arda yaşanan arızalar, hem ABD’deki testlerde hem de Ukrayna’daki saha kullanımında ciddi soru işaretleri yarattı.

    Anduril, otonom silah testlerinde ciddi aksaklıklar yaşıyor Tam Boyutta Gör
    The Wall Street Journal tarafından yayımlanan yeni bir habere göre, savunma teknolojileri alanında hızla büyüyen Anduril’in otonom silah projeleri son aylarda art arda önemli sorunlarla karşılaştı. Mayıs ayında ABD Donanması tarafından California açıklarında düzenlenen tatbikatta kullanılan bir düzineden fazla insansız deniz aracının görev sırasında arıza verdiği, mürettebatın ciddi güvenlik riskleri ve olası can kaybı konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

    Anduril ürünlerinde ciddi sorunlarla karşılaştı

    Haberde, yaz aylarında gerçekleştirilen bir yer testi sırasında şirketin insansız jet uçağı Fury’nin motorunun mekanik bir sorun nedeniyle hasar gördüğü bilgisi de yer aldı. Ayrıca Ağustos ayında yapılan Anvil anti-dron sisteminin denemesi sırasında 89 dönümlük bir alanın yanmasına neden olan bir olayın yaşandığı bildirildi.

    Anduril, otonom silah testlerinde ciddi aksaklıklar yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, 2017’de Palmer Luckey tarafından kurulmuş ve Haziran ayında Founders Fund liderliğinde 2,5 milyar dolar yatırım alarak 30,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Bu süreçte otonom hava araçları, insansız savunma sistemleri ve anti-dron çözümleri için ABD ordusu ile çok sayıda kritik sözleşme imzaladı.

    Ancak WSJ’nin aktardığına göre sorunlar yalnızca test sahalarıyla sınırlı değil. Şirketin Ukrayna’daki sahaya yönelik ilk gerçek muharebe deneyimi de beklentileri karşılamadı. Cephede kullanılan Altius kamikaze dronlarının hedefleri ıskaladığı, bazı uçuşlarda kontrol kaybı yaşadığı ve sık sık düşerek görevi tamamlayamadığı bildirildi. Sorunların 2024’te o kadar belirgin hale geldi ki Ukrayna’nın sistemi tamamen devre dışı bırakarak yeniden kullanmamayı tercih ettiği ifade edildi.

    Anduril cephesi ise yaşanan aksaklıkların “silah geliştirme süreçlerinin doğal bir parçası” olduğunu savunuyor. Şirket, mühendislik ekibinin sorunların kaynağını hızlı şekilde tespit ettiğini, performansın iyileştirildiğini ve yaşanan olayların teknolojinin temelde bir kusur taşıdığı anlamına gelmediğini vurguluyor.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 4 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 7 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 9 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 9 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 9 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 9 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 9 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 9 saat önce

    Kupon varsa talibim.

