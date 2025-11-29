Anduril, otonom silah testlerinde ciddi aksaklıklar yaşıyor

Anduril ürünlerinde ciddi sorunlarla karşılaştı
Haberde, yaz aylarında gerçekleştirilen bir yer testi sırasında şirketin insansız jet uçağı Fury’nin motorunun mekanik bir sorun nedeniyle hasar gördüğü bilgisi de yer aldı. Ayrıca Ağustos ayında yapılan Anvil anti-dron sisteminin denemesi sırasında 89 dönümlük bir alanın yanmasına neden olan bir olayın yaşandığı bildirildi.
Ancak WSJ’nin aktardığına göre sorunlar yalnızca test sahalarıyla sınırlı değil. Şirketin Ukrayna’daki sahaya yönelik ilk gerçek muharebe deneyimi de beklentileri karşılamadı. Cephede kullanılan Altius kamikaze dronlarının hedefleri ıskaladığı, bazı uçuşlarda kontrol kaybı yaşadığı ve sık sık düşerek görevi tamamlayamadığı bildirildi. Sorunların 2024’te o kadar belirgin hale geldi ki Ukrayna’nın sistemi tamamen devre dışı bırakarak yeniden kullanmamayı tercih ettiği ifade edildi.
Anduril cephesi ise yaşanan aksaklıkların “silah geliştirme süreçlerinin doğal bir parçası” olduğunu savunuyor. Şirket, mühendislik ekibinin sorunların kaynağını hızlı şekilde tespit ettiğini, performansın iyileştirildiğini ve yaşanan olayların teknolojinin temelde bir kusur taşıdığı anlamına gelmediğini vurguluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.