Anduril, otonom silah testlerinde ciddi aksaklıklar yaşıyor

Tam Boyutta Gör The Wall Street Journal tarafından yayımlanan yeni bir habere göre, savunma teknolojileri alanında hızla büyüyen Anduril’in otonom silah projeleri son aylarda art arda önemli sorunlarla karşılaştı. Mayıs ayında ABD Donanması tarafından California açıklarında düzenlenen tatbikatta kullanılan bir düzineden fazla insansız deniz aracının görev sırasında arıza verdiği, mürettebatın ciddi güvenlik riskleri ve olası can kaybı konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Anduril ürünlerinde ciddi sorunlarla karşılaştı

Haberde, yaz aylarında gerçekleştirilen bir yer testi sırasında şirketin insansız jet uçağı Fury’nin motorunun mekanik bir sorun nedeniyle hasar gördüğü bilgisi de yer aldı. Ayrıca Ağustos ayında yapılan Anvil anti-dron sisteminin denemesi sırasında 89 dönümlük bir alanın yanmasına neden olan bir olayın yaşandığı bildirildi.

Tam Boyutta Gör Şirket, 2017’de Palmer Luckey tarafından kurulmuş ve Haziran ayında Founders Fund liderliğinde 2,5 milyar dolar yatırım alarak 30,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Bu süreçte otonom hava araçları, insansız savunma sistemleri ve anti-dron çözümleri için ABD ordusu ile çok sayıda kritik sözleşme imzaladı.

Ancak WSJ’nin aktardığına göre sorunlar yalnızca test sahalarıyla sınırlı değil. Şirketin Ukrayna’daki sahaya yönelik ilk gerçek muharebe deneyimi de beklentileri karşılamadı. Cephede kullanılan Altius kamikaze dronlarının hedefleri ıskaladığı, bazı uçuşlarda kontrol kaybı yaşadığı ve sık sık düşerek görevi tamamlayamadığı bildirildi. Sorunların 2024’te o kadar belirgin hale geldi ki Ukrayna’nın sistemi tamamen devre dışı bırakarak yeniden kullanmamayı tercih ettiği ifade edildi.

Anduril cephesi ise yaşanan aksaklıkların “silah geliştirme süreçlerinin doğal bir parçası” olduğunu savunuyor. Şirket, mühendislik ekibinin sorunların kaynağını hızlı şekilde tespit ettiğini, performansın iyileştirildiğini ve yaşanan olayların teknolojinin temelde bir kusur taşıdığı anlamına gelmediğini vurguluyor.

