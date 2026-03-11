Giriş
    Anduril, uzay gözetim şirketi ExoAnalytic Solutions’ı satın aldı

    Anduril, ExoAnalytic Solutions’ı satın alarak uzay gözetim alanında güçlendi. Satın alımla birlikte Anduril’in füze savunma ve yüksek yörünge gözetim yetenekleri önemli ölçüde artacak.

    Anduril, uzay gözetim şirketi ExoAnalytic Solutions’ı satın aldı Tam Boyutta Gör
    Savunma teknolojileri alanında öne çıkan Anduril, uzayda durum farkındalığını güçlendirmek için ExoAnalytic Solutions şirketini bünyesine kattı. Bu adım, gelecekte olası bir uzay savaşında en kritik faktörlerden biri olan uzayda neler olup bittiğini anlık olarak bilme ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

    ExoAnalytic, dünya genelinde 400 teleskop ile yüksek yörüngedeki uzay araçlarını takip ediyor ve bu verileri ABD ulusal güvenlik kurumlarının kullanımına uygun durumsal farkındalık araçlarına dönüştürüyor. Şirket, 2008’de füze savunma sensörlerini uzay araçlarını izlemeye uyarlamak amacıyla kuruldu ve federal hibelerle büyüdü.

    Anduril’den kritik satın alma

    Anduril Mühendislik Başkan Yardımcısı Gokul Subramanian, şirketin uzay ve füze savunma alanında uzman olduğunu belirterek, “ABD Savunma Bakanlığı'nın uzayda olup biten her şeyin en iyi kataloğuna sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

    Anlaşmanın finansal detayları açıklanmazken ExoAnalytic, Anduril’in bir yan kuruluşu olarak değil, doğrudan şirket bünyesine entegre edilecek. Şirket ayrıca mevcut müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Şu anda Anduril’in uzay savunması alanında 120 çalışanı bulunurken, ExoAnalytic’in 130 çalışanının katılımıyla bu sayı iki katından fazla artacak.

    Satın alma, Anduril’in ABD Kongresi tarafından desteklenen Golden Dome (Altın Kubbe) füze savunma sistemi için hükümet kontratlarını kazanmasına katkı sağlayabilir. Sistem, binlerce uydu ile düşman füzelerini takip ve hedefleme kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte Anduril, 2026’de üç uzay aracını kendi Ar-Ge projeleri kapsamında fırlatmayı planlıyor. Bu görevlerde ExoAnalytic’in veri işleme tecrübesinden yararlanılacak.

    ExoAnalytic’in makine görme algoritmaları, yörüngedeki uyduları tespit etmenin yanı sıra gelen tehditleri izleyen füze önleyiciler için de değerlendirilecek. ABD Uzay Kuvvetleri yetkilileri, Çin ve Rusya’ya ait bazı uyduların Amerikan ve Avrupa uydularına yakın yörüngelerde hareket etmesinden dolayı ciddi endişe taşıyor. Bu uydular, iletişimleri kesme veya elektronik/diğer yöntemlerle zarar verme potansiyeline sahip.

