Pokemon ve Palworld benzeri açık dünya RPG'si Aniimo artık mobilde

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Pokemon'un yaratık toplama yapısını, Palworld'ün açık dünya ve yaratık mekaniklerini aksiyon RPG oynanışıyla bir araya getiren Aniimo, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı. Pawprint Studio'nun geliştirdiği açık dünya RPG'si, 16 Eylül'de PC ve konsollara çıkış gerçekleştirmişti.

Tam deneyim mobile taşınıyor

Aniimo, oyuncuların 200'den fazla farklı yaratık türünü keşfettiği açık dünya RPG'si olarak öne çıkıyor. Oyunun dünyası Idyll, oyuncular ise Pathfinders olarak adlandırılıyor. Yapımın temelinde ise yaratıkların özelliklerini doğrudan oyuncunun kullanımına açan Twine sistemi bulunuyor.

Twine sayesinde oyuncular, farklı Aniimo türlerinin hareket yeteneklerinden yararlanabiliyor. Bu özellik, normal yollarla ulaşılamayan bölgelere erişmenin yanı sıra bazı yaratıklara özgü savaş hareketlerinin kullanılmasını da sağlıyor. Oyunda ayrıca kendi alanını oluşturma ve geliştirmeye dayanan Homeland sistemi bulunuyor.

Aniimo'nun PC ve konsol sürümü 16 Eylül'de yayınlanmıştı. Mobil sürüm ise yaklaşık bir hafta sonra çıkış yaptı. Oyunun mobil versiyonu ayrı bir yapım olarak sunulmuyor. Aniimo Pass hesabını bağlayan oyuncular aynı kayıt üzerinden mobil, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında ilerleyebiliyor.

Steam ve Epic Games Store sürümleri de bu sisteme dahil edilirken platformlar arasında çapraz oynama desteği sunuluyor. Böylece oyuncular cihaz değiştirdiğinde topladığı yaratıkları ve mevcut ilerlemesini kaybetmiyor.

Geliştirici ekip mobil sürümde ana oyunun içeriğini korurken telefon ve tabletlere özel bazı özellikler de sunuyor. Obsidian varyantındaki özel bir Aniimo yalnızca mobil sürümde bulunuyor. PC ve konsol oyuncuları bu varyanta erişemiyor.

Çıkış döneminde oyuncular için ilerlemeye bağlı ödüller de sunuluyor. Junior Wayfarer seviyesine ulaşan oyuncular ücretsiz bir Prismana-form Aniimo kazanıyor. Oyuncu bu ödül kapsamında tercih ettiği formu seçebiliyor. Devam eden etkinlikler üzerinden çeşitli eşyalar ve kozmetik içerikler de elde edilebiliyor. Mobil deneyim için dokunmatik kontroller ve gamepad desteği ayrıca optimize edilmiş durumda.

Aniimo mobil sistem gereksinimleri

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Aniimo'nun Android sürümü için yaklaşık 18 GB depolama alanı gerekiyor. Oyunu çalıştırmak için Vulkan 1.1 desteği, en az Snapdragon 855 veya MediaTek Dimensity 1000 seviyesinde bir işlemci ve 6 GB RAM gerekiyor. İşletim sistemi gereksinimi ise Android 10 veya üzeri.

iPhone tarafında iPhone 11 veya daha yeni modeller destekleniyor. Cihazda iOS 16 veya daha yeni bir sürüm bulunması ve yaklaşık 18 GB boş depolama alanı olması gerekiyor.

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Aniimo artık mobilde: Açık dünya RPG'si iOS ve Android'e geldi

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