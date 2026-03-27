Animasyon Stranger Things dizisi geliyor: Yeni fragmanı yayınlandı

Stranger Things: Tales from '85, 23 Nisan'da İzleyici ile Buluşacak
23 Nisan'da yayınlanacak Stranger Things: Tales from '85 için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, dün animason dizisinden yeni bir fragman daha yayınladı.
Stranger Things: Tales From ’85, adından da anlaşılacağı üzere 1985'te geçiyor ve ana dizinin 2. ve 3. sezonları arasında geçen döneme odaklanıyor. Sert geçen 85 kışı sırasında Hawkins kasabasında yaşananları konu alan bu yeni hikâyenin merkezinde yine orijinal dizinin ana karakterleri var. Ancak bu kez onlara Nikki adını taşıyan yeni bir karakter daha katılacak. Hawkinsli bu arkadaş grubu, yine canavarlarla ve doğaüstü gizemlerle mücadele edecek.
Tales From '85'ın başında ana diziyi de yapan ekip var. Stranger Things dizisinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, bu animasyon dizisinin de yürütücü yapımcılığını üstleniyor. Yönetmen Shawn Levy de yapımcı olarak projede yer alıyor.