Animasyon Stranger Things dizisi geliyor: Yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in en popüler dizilerinden olan Stranger Things kısa süre önce final yapıp ekranlara veda etmiş olsa da bu seri uzun yıllar ekranlarda kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Nitekim daha şimdiden yeni Stranger Things projeleri hazırlanıyor. Bunlardan ilki olan animasyon dizisi, Stranger Things: Tales from '85, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak.

Stranger Things: Tales from '85, 23 Nisan'da İzleyici ile Buluşacak

23 Nisan'da yayınlanacak Stranger Things: Tales from '85 için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, dün animason dizisinden yeni bir fragman daha yayınladı.

Stranger Things: Tales From ’85, adından da anlaşılacağı üzere 1985'te geçiyor ve ana dizinin 2. ve 3. sezonları arasında geçen döneme odaklanıyor. Sert geçen 85 kışı sırasında Hawkins kasabasında yaşananları konu alan bu yeni hikâyenin merkezinde yine orijinal dizinin ana karakterleri var. Ancak bu kez onlara Nikki adını taşıyan yeni bir karakter daha katılacak. Hawkinsli bu arkadaş grubu, yine canavarlarla ve doğaüstü gizemlerle mücadele edecek.

Tales From '85'ın başında ana diziyi de yapan ekip var. Stranger Things dizisinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, bu animasyon dizisinin de yürütücü yapımcılığını üstleniyor. Yönetmen Shawn Levy de yapımcı olarak projede yer alıyor.

