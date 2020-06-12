Ankara Anlaşmasına En Çok Başvuru Yazılımcılar Tarafından Yapılıyor

İngiltere’ye yerleşmek amacıyla yapılan Ankara Anlaşması başvurularına en yüksek ilginin IT sektöründen geldiği belirtiliyor. Ankara Anlaşması konusunda danışmanlık hizmeti veren Yeni Bir Hayat firması tarafından yapılan açıklama da sektör bazında bakıldığında yazılım konusunda deneyimli kişilerin tüm Ankara Antlaşması başvurularının %20’den fazla kısmını oluşturduğu ifade ediliyor. Yapılan başvurular da IT sektöründen sonra pazarlama, finans, ithalat ve hizmet sektörleri geliyor. Yiyecek içecek konusunda da ciddi sayıda başvuru yapılmakta.



Yeni Bir Hayat danışmanlık firması yetkilileri 2010 yılından beri IT alanında yaptıkları tüm Ankara Antlaşması başvurularının da kabul edildiğini vurguluyorlar. Zira İngiltere’nin IT konusunda yetişmiş kişilere ihtiyacı var. Bu ihtiyaca karşılık kuvvetli bir dosya ile Ankara Antlaşması başvurusu yapıldığında da sonuçlar olumlu oluyor.



31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan Ankara Antlaşmasına başvuru için öncelikli kapsamlı bir iş planı hazırlamak gerekiyor. İş planında İngiltere’de kurulacak işle ilgili sektör analizi, finansal veriler, sunulacak hizmetler gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Başvuru dosyasına iş planına ek olarak kişinin eğitim, iş deneyimi ve finansal durumu hakkında da bilgiler eklendikten sonra dosya İngiltere İçişleri Bakanlığına sunuluyor. Corona virüsünden dolayı başvuruların değerlendirilmesi geçmişe göre biraz daha yavaş ilerlemekte, ancak en geç 8 hafta gibi bir zaman da cevap geliyor. Sonrasında ise İngiltere’ye yerleşerek Ankara Antlaşması başvurusu dosyasında planlanan işin kurulması aşamasına geçiliyor. İlk etapta 1 yıllık verilen oturma iznini 3’er yıllık olarak uzatmak mümkün. 5 yıl İngiltere’de yaşandığında süresiz oturma izni veriliyor. Sonrasında ise İngiliz vatandaşlığı başvurusu yapma hakkı elde ediliyor.



İngiltere dışında yine IT sektöründe deneyimli kişilerin başvurduğu bir diğer ülke ise Kanada. Uzun yıllardır uygulanan Kanada göçmenlik programı ile her yıl 250,000 kişi Kanada’da yaşama hakkı elde ediyor. Kanada göçmenlik uygulamasının Ankara Antlaşmasına göre en büyük farkı iş kurmak zorunluluğu olmaması. Ancak İngilizce dil sınavı, eğitim, iş deneyimi ve yaş gibi unsurlara daha fazla önem veriliyor. Nitelikli göçmenlik programlarına başvurular konusunda da danışmanlık hizmeti sunan Yeni Bir Hayat, Kanada’nın programına kabulün İngiltere’ye göre biraz daha zor olduğunun altını çiziyor. Zira öncelikle çok iyi düzeyde İngilizce veya Fransızca bilmek gerekiyor. Dil bilgisi ve diğer kriterler baz alınarak yapılan Kanada yeterlilik testi sonrasında kişinin göçmenlik başvurusu yapıp yapamayacağı saptanıyor. Yeterli puana sahip olan kişiler Express Entry havuzuna ilk başvurularını yapıyorlar. Şayet bu havuzda yeterli puana sahiplerse sonrasında Kanada göçmenlik Merkezi onlara daimi oturum için davetiye gönderiyor. Böylece kişinin Kanada’ya yerleşme süreci başlıyor.

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