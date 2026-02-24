Ankara merkezli Tekatron’dan yenilikçi hibrit araç: GRIFFIN

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ankara merkezli teknoloji şirketi Tekatron, savunma sanayisine yönelik insansız kara araçları (İKA) geliştirme konusundaki uzmanlığını bir adım öteye taşıyarak hibrit bir insansız platform tanıttı. Suudi Arabistan’daki savunma fuarında yapılan açıklamaya göre geliştirilen GRIFFIN, sahadan gelen talepler ve operasyonel geri bildirimler doğrultusunda şekillendirildi. Aracın patentleme ile Ar-Ge süreçlerinin ise devam ettiği bildirildi.

GRIFFIN, temelinde bir insansız kara aracı olsa da kısa süreli uçma kabiliyetine de sahip. Defence Turk’e yapılan açıklamaya göre araç, dronların meskun mahal operasyonlarında sıkça karşılaştığı toz kaldırma problemini ortadan kaldırırken, klasik İKA’ların engelleri aşamadığı durumlara da çözüm sunuyor. Temel olarak zeminde hareket edebilen araç, engelle karşılaştığında üstünden uçuş yeteneği ile geçebiliyor.

Neler sunuyor?

GRIFFIN, Unmanned Ground and Aerial Vehicle (Hybrid) yani İnsansız Kara ve Hava Aracı konseptiyle tasarlandı. Araç, kısa süreli uçuş yeteneği ile kara mobilitesini birleştirerek keşif ve erişim görevlerinde yüksek esneklik sağlıyor. Tipik kullanımda uçuş süresi yaklaşık 5 dakika, sürüş süresi ise 3 saat olarak belirtiliyor.

Şirketin web sitesine göre IKHA-01 ve IKHA-02 olmak üzere iki farklı varyant bulunuyor. IKHA-01 daha büyük boyutlu ve ağır iken, IKHA-02 kompakt ve hızlı kullanım için optimize edilmiş durumda.

Teknik tarafa bakıldığında GRIFFIN IKHA-01, 6100 gram ağırlığında olup 800 gram faydalı yük taşıyabiliyor. Aracın kara sürüş hızı 3 km/sa, uçuş hızı ise 11 km/sa olarak ölçülüyor. Boyutları 660x705x306 mm şeklinde.

GRIFFIN IKHA-02 ise daha hafif bir model olup 2400 gram ağırlığında ve 400 gram faydalı yük kapasitesine sahip. Sürüş hızı 10 km/sa, uçuş hızı 25 km/sa seviyesinde. Boyutları 300x300x180 mm olarak belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: