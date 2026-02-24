Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ankara merkezli Tekatron’dan yenilikçi hibrit araç: GRIFFIN

    Tekatron, hem kara hem hava yeteneğine sahip hibrit insansız aracı GRIFFIN’ı tanıttı. IKHA-01 ve IKHA-02 varyantları, karmaşık arazilerde keşif ve operasyonlarda esneklik sağlayacak.

    Ankara merkezli Tekatron’dan yenilikçi hibrit araç: GRIFFIN Tam Boyutta Gör
    Ankara merkezli teknoloji şirketi Tekatron, savunma sanayisine yönelik insansız kara araçları (İKA) geliştirme konusundaki uzmanlığını bir adım öteye taşıyarak hibrit bir insansız platform tanıttı. Suudi Arabistan’daki savunma fuarında yapılan açıklamaya göre geliştirilen GRIFFIN, sahadan gelen talepler ve operasyonel geri bildirimler doğrultusunda şekillendirildi. Aracın patentleme ile Ar-Ge süreçlerinin ise devam ettiği bildirildi.

    GRIFFIN, temelinde bir insansız kara aracı olsa da kısa süreli uçma kabiliyetine de sahip. Defence Turk’e yapılan açıklamaya göre araç, dronların meskun mahal operasyonlarında sıkça karşılaştığı toz kaldırma problemini ortadan kaldırırken, klasik İKA’ların engelleri aşamadığı durumlara da çözüm sunuyor. Temel olarak zeminde hareket edebilen araç, engelle karşılaştığında üstünden uçuş yeteneği ile geçebiliyor.

    Neler sunuyor?

    GRIFFIN, Unmanned Ground and Aerial Vehicle (Hybrid) yani İnsansız Kara ve Hava Aracı konseptiyle tasarlandı. Araç, kısa süreli uçuş yeteneği ile kara mobilitesini birleştirerek keşif ve erişim görevlerinde yüksek esneklik sağlıyor. Tipik kullanımda uçuş süresi yaklaşık 5 dakika, sürüş süresi ise 3 saat olarak belirtiliyor.

    Şirketin web sitesine göre IKHA-01 ve IKHA-02 olmak üzere iki farklı varyant bulunuyor. IKHA-01 daha büyük boyutlu ve ağır iken, IKHA-02 kompakt ve hızlı kullanım için optimize edilmiş durumda.

    Teknik tarafa bakıldığında GRIFFIN IKHA-01, 6100 gram ağırlığında olup 800 gram faydalı yük taşıyabiliyor. Aracın kara sürüş hızı 3 km/sa, uçuş hızı ise 11 km/sa olarak ölçülüyor. Boyutları 660x705x306 mm şeklinde.

    GRIFFIN IKHA-02 ise daha hafif bir model olup 2400 gram ağırlığında ve 400 gram faydalı yük kapasitesine sahip. Sürüş hızı 10 km/sa, uçuş hızı 25 km/sa seviyesinde. Boyutları 300x300x180 mm olarak belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c3 en çok tutulan modeli hangisi doktordan rapor almak için söylenecek yalanlar şantiye elektriği marlboro touch soft bu tür görüşmeleri destekleyen bir arama hesabı olmadığı için arama yapılamıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum