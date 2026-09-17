Anker seyahat severler için yeni şarj çoklayıcısını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Bugün hayatımızda birden fazla şarj gerektiren cihaz yer alıyor ve bunlar için de ayrı ayrı adaptör taşıma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Anker 150W şarj seyahat çoklayıcı 6 cihaza kadar bu ihtyiacınızı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Anker 150W taşınabilir şarj çoklayıcı

Şık bir kablosu ve katlanabilir yapıda duvar prizi olan yeni taşınabilir şarj çoklayıcı 4 adet USB Tip-C ve 2 adet USB Tip-A portu ile geliyor. 100-240V desteklediği için farklı ülkelerde güvenle prize takabilirsiniz.

Anker AeroClip 2 geliyor 1 hf. önce eklendi

Toplamda 150W enerji sağlayabilen istasyon Anker PowerIQ 4.0 teknolojisi sayesinde akışı ihtiyaca göre portlar arasında paylaştırıyor. İki adet USB Tip-C portu 100W enerji verirken diğer iki port da 45W seviyesine kadar çıkabiliyor. USB Tip-A portları ise 12W enerji sağlıyor.

ActiveShield 4.0 teknolojisi ile dahili sıcaklık günde 10 milyon kere kontrol edilirken aşırı ısınma, aşırı voltaj, kısa devre gibi risklere karşı da güvenlik tedbirleri mevcut. Cihaz priz ihtiyacına yönelik tasarlandığı için kabloları sizin edinmeniz gerekiyor. Anker 150W taşınabilir şarj istasyonu 80$ fiyat etiketi ile satılacak.

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