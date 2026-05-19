Anker uygun fiyatlı yeni bir USB çoklayıcı duyurdu

Tam Boyutta Gör Bugün özellikle dizüstü bilgisayarlarda port sayısı azaldıkça kullanıcıların da üçüncü taraf arayışları artıyor. Anker bütçesinden taviz vermek istemeyenler için tatmin edici hızlarda çıkışlar sunan yeni çoklayıcısını duyurdu.

Anker 5-in-1 All-in-One USB-C Expansion Dock

Anker 5-in-1 All-in-One USB-C Expansion Dock adıyla tanıtılan yeni USB çoklayıcı toplamda 5 port ile geliyor. USB Tip-A portlarından birisi USB 3.0 ile 5Gbps hızlarına çıkarken diğer ikisi ise USB 2.0 standardı ile geliyor.

USB Tip-C girişi ise sadece enerji aktarımı için konulmuş. Veri aktarımında kullanılamıyor. Çoklayıcı 100W enerji aktarırken bunun 10W’lık kısmını kendi ihtiyacı için ayırıyor ve 90W kalanını ise şarj edilen cihaza gönderiyor.

HDMI 1.4 girişi ise 4K 30Hz görüntü aktarımlarına imkân tanıyor. Alüminyum alaşımdan imal edilen gövde 11.6mm kalınlığında ve 57.6 gram ağırlığında. USB çoklayıcı 20$ karşılığında Çin’de satışa sunuldu.

