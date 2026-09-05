Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anker AeroClip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Anker AeroClip 2 açık tasarım kablosuz kulaklık modeli daha güçlü gürültü azaltma teknolojisi, üst seviye ses kalitesi, konfor odaklı tasarım gibi özelliklerle geliyor.

    Anker AeroClip 2 Tam Boyutta Gör
    Açık tasarımlı kablosuz kulaklıklara olan ilgi üreticilerin de dikkatinden kaçmıyor. Anker geçen yıl satışa sunduğu Anker AeroClip açık tasarım kulaklığının ikinci neslini yaklaşık bir yıl aradan sonra piyasaya sürüyor.

    Anker AeroClip 2 özellikleri ve fiyatı

    Anker AeroClip 2 kablosuz kulaklık modeli 12mm çift manyetik devre sürücü ile geliyor. LDAC, AAC ve SBC desteği sunan kulaklık Bluetooth 6.0 teknolojisi ile aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. MFi sertifikası sayesinde Apple cihazları ile akıcı çalışıyor.

    Firmanın yapay zekâ yongası Thus AI bu kulaklıkta da yer alıyor. 6 mikrofonlu dizilim ve önceki nesle göre 150 kat daha fazla işlem gücü sayesinde kullanıcının sesini ortamdan izole ediyor ve berrak görüşmelere imkân tanıyor.

    Kulaklık kulağın konforu temel alınarak tasarlanmış. Akustik tasarım kulağa yük bindirmeden dış ortam gürültüsünü kesebilirken C şeklindeki yapı da 10 bin zorlamaya dayanıklı. Tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bu rakamı 32 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj 4 saat ek süre kazandırıyor ve kutusu da kablosuz şarj destekliyor. Anker AeroClip 2 kulaklık modeli 180€ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orduca kelimeler zlink hizmeti kullanılamıyor severance hangi platformda çanak anten kurulumu şalgam ishal yapar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold8
    Samsung Galaxy Z Fold8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    TI14N37-370412F
    TI14N37-370412F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum