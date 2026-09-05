Anker AeroClip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Açık tasarımlı kablosuz kulaklıklara olan ilgi üreticilerin de dikkatinden kaçmıyor. Anker geçen yıl satışa sunduğu Anker AeroClip açık tasarım kulaklığının ikinci neslini yaklaşık bir yıl aradan sonra piyasaya sürüyor.

Anker AeroClip 2 özellikleri ve fiyatı

Anker AeroClip 2 kablosuz kulaklık modeli 12mm çift manyetik devre sürücü ile geliyor. LDAC, AAC ve SBC desteği sunan kulaklık Bluetooth 6.0 teknolojisi ile aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. MFi sertifikası sayesinde Apple cihazları ile akıcı çalışıyor.

Anker Thus nedir? 4 ay önce eklendi

Firmanın yapay zekâ yongası Thus AI bu kulaklıkta da yer alıyor. 6 mikrofonlu dizilim ve önceki nesle göre 150 kat daha fazla işlem gücü sayesinde kullanıcının sesini ortamdan izole ediyor ve berrak görüşmelere imkân tanıyor.

Kulaklık kulağın konforu temel alınarak tasarlanmış. Akustik tasarım kulağa yük bindirmeden dış ortam gürültüsünü kesebilirken C şeklindeki yapı da 10 bin zorlamaya dayanıklı. Tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bu rakamı 32 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj 4 saat ek süre kazandırıyor ve kutusu da kablosuz şarj destekliyor. Anker AeroClip 2 kulaklık modeli 180€ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: