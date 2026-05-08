Anker ultra ince manyetik powerbank duyurdu

Tam Boyutta Gör Son dönemde manyetik şarj istasyonlarının incelik yarışına girdiğini görüyoruz. Sektörün önemli isimlerinden Anker, kullanıcılara incelik konusunda sorun yaşatmayacak yeni bir powerbank modeli duyurdu.

Anker Air+ özellikleri ve fiyatı

Air+ Ultra Slim Magnetic Power Bank (Nano) şeklinde uzun bir ismi olan powerbank modeli sadece 1.47cm kalınlığında ve 210 gram ağırlığında. Kamera çıkıntısını kapatmayan ve telefonun alt kenarından taşmayan ürün, 17 adet rubidyum mıknatıs ile güçlü bir manyetik tutuş sağlıyor. Ayrıca, 1 mm’den ince manyetik telefon kılıflarıyla da uyumlu çalışabiliyor.

10000mAh kapasiteli bataryası olan powerbank kablosuz olarak 15W şarj sunarken USB Tip-C üzerinden de 30W enerji çıkışı sağlıyor. Böylece aynı anda iki cihaz şarj edilebiliyor. Cihazın kendisi de aynı Tip-C portu üzerinden şarj oluyor.

Apple’ın da tercih ettiği ATL pil hücrelerini kullanan Anker, cihazın aşırı ısınmasını önlemek için devre kartına yüksek polimer grafen malzemeleri ve özel bir sıcaklık kontrol yongası entegre etmiş. Ayrıca, kullanıcılar Anker uygulaması üzerinden batarya sağlığını ve gerçek zamanlı sıcaklık bilgisini takip edebiliyor. Air+ Ultra Slim Magnetic Power Bank (Nano) modeli 58$ fiyat etiketine sahip.

