Anker'den geri çağırma: Yarım milyon powerbank risk altında

5 farklı modelde tehlike
Geri çağırmanın tüm detayları henüz paylaşılmadı. Ancak Anker, şimdiye kadar 33 olayın rapor edildiğini söylüyor. Bunların dördünü kullanıcılar hafif yanık yaralarla atlattı, birinde ise ciddi mülk hasarı yaşandığı belirtiliyor. Anker, riskin "minimum" seviyede olduğunu açıklasa da, tedbir amaçlı olarak gönüllü geri çağırma başlattığını duyurdu.
Geri çağırmadan etkilenen modeller şunlar:
- Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W, Dahili USB-C Kablo) – Model A1647
- Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W) – Model A1652
- Anker Power Bank (10K, 22.5W) – Model A1257
- Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Dahili USB-C ve Lightning Kablo) – Model A1681
- Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Dahili USB-C Kablo) – Model A1689
Bu ürünler, Ağustos 2023 ile Haziran 2025 arasında pek çok perakende mağazasında ve çevrimiçi platformda satışa sunuldu. Cihazların fiyat aralığı ise 30 ila 50 dolar arasında. Anker, kullanıcıların cihazlarının seri numarasını kontrol ederek geri çağırma sayfasında doğrulama yapmalarını istiyor. Etkilenen ürün sahipleri, tam para iadesi ya da Anker hediye kartı talep edebiliyor.
Son dönemde geri çağırmalarla gündeme gelen Anker, geçtiğimiz yıl da 1,1 milyon PowerCore 1000 powerbank modelini ve 79 bin taşınabilir hoparlörü benzer güvenlik sorunları nedeniyle geri toplamıştı. Yeni sorunun ise toplam 5 farklı modeli etkilediğini söyleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.