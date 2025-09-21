Anker'den geri çağırma: Yarım milyon powerbank risk altında

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji aksesuarlarının önde gelen markalarından Anker, 481 bin powerbank modelini yangın ve patlama riski nedeniyle geri çağırıyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yayınlanan duyuruda, bu cihazların lityum-iyon bataryalarının aşırı ısınarak alev alma ya da patlama tehlikesi oluşturabileceği paylaşıldı.

5 farklı modelde tehlike

Geri çağırmanın tüm detayları henüz paylaşılmadı. Ancak Anker, şimdiye kadar 33 olayın rapor edildiğini söylüyor. Bunların dördünü kullanıcılar hafif yanık yaralarla atlattı, birinde ise ciddi mülk hasarı yaşandığı belirtiliyor. Anker, riskin "minimum" seviyede olduğunu açıklasa da, tedbir amaçlı olarak gönüllü geri çağırma başlattığını duyurdu.

Geri çağırmadan etkilenen modeller şunlar:

Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W, Dahili USB-C Kablo) – Model A1647

Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W) – Model A1652

Anker Power Bank (10K, 22.5W) – Model A1257

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Dahili USB-C ve Lightning Kablo) – Model A1681

Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, Dahili USB-C Kablo) – Model A1689

Bu ürünler, Ağustos 2023 ile Haziran 2025 arasında pek çok perakende mağazasında ve çevrimiçi platformda satışa sunuldu. Cihazların fiyat aralığı ise 30 ila 50 dolar arasında. Anker, kullanıcıların cihazlarının seri numarasını kontrol ederek geri çağırma sayfasında doğrulama yapmalarını istiyor. Etkilenen ürün sahipleri, tam para iadesi ya da Anker hediye kartı talep edebiliyor.

Son dönemde geri çağırmalarla gündeme gelen Anker, geçtiğimiz yıl da 1,1 milyon PowerCore 1000 powerbank modelini ve 79 bin taşınabilir hoparlörü benzer güvenlik sorunları nedeniyle geri toplamıştı. Yeni sorunun ise toplam 5 farklı modeli etkilediğini söyleyelim.

