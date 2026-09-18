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    Anker, dünyanın en hızlı ve soğutmalı kablosuz powerbankini tanıttı

    Anker, gerçek zamanlı izleme ve gelişmiş pil koruma özelliğiyle hızlı ve serin kablosuz şarj deneyimi sunmak üzere tasarlanmış manyetik kablosuz powerbanki Anker MagGo 2 Pro'yu tanıttı.

    Anker MagGo 2 Pro Qi2.2 MagSafe powerbank Tam Boyutta Gör
    Anker MagGo 2 Pro, hem ultra hızlı şarj hem de ısı dağıtımı konusunda A+ derecesiyle (en yüksek seviye) SGS performans testinden geçen dünyanın  ilk ve tek kablosuz powerbanki olma özelliğini taşıyor. Powerbank, kablolu şarj cihazı hızında gerçek 25W performans sunarken dokunulduğunda serin kalmayı başarıyor.

    SGS onaylı, kablolu şarj hızına eşdeğer performans

    Anker MagGo 2 Pro, 25W’a kadar Qi2.2 manyetik kablosuz şarj imkanı sunuyor. Anker, powerbankin iPhone 17 Pro'yu 10 dakikada %25, 25 dakikada ise %50 şarj seviyesine ulaştırdığını söylüyor. Kaliteli düşük dirençli pil hücreleri, aktif hava soğutma ve gerçek zamanlı sıcaklık izleme özelliği, kararlı ve yüksek hızlı şarj sağlamak için Qi2.2 protokolüyle uyumlu çalışıyor.

    SnapCool teknolojisi: Serin kablosuz hızlı şarj

    Hızlı kablosuz şarj işlemi ısı üretir; oluşan bu ısı, bağlı telefonun kabul ettiği gücü düşürmesine neden olarak etkin şarj hızını nominal çıkış değerinin altına çeker. Anker, bu sorunu doğrudan çözmek amacıyla SnapCool teknolojisini geliştirmiş. Akıllı fan kontrol algoritması, çift hava kanalı, akıllı sensörler ve üç katmanlı grafen ısı dağıtma sistemi, ısıyı sürekli olarak uzaklaştırarak şarj süresince powerbankin arka yüzey sıcaklığını 36°C'nin altında tutuyor. Anker, diğer manyetik powerbanklerin genellikle 45°C veya daha yüksek sıcaklıklara ulaştığını söylüyor. Bu seviye, bağlı telefonun performansını düşürmesine neden oluyor.

    45W ultra hızlı yeniden şarj, 1.5 kata kadar daha hızlı

    Powerbank, benzer powerbanklerde yaygın olarak sunulan 30W giriş gücüne kıyasla 1.5 kata kadar daha hızlı bir şekilde, 52 dakikada %80 doluluk oranına ulaşıyor. Yüksek güç girişini destekleyen üstün kaliteli düşük dirençli pil hücreleri kullanılırken, aktif hava soğutma sistemi kararlı şarj performansı sağlıyor.

    Akıllı ekran ve ayarlanabilir stand

    Ekran, gerçek zamanlı şarj durumunu, pil seviyesini, pil sağlığını ve sıcaklığı gösteriyor. Ayrıca modlar arasında geçiş yapmaya ve kablosuz şarjı açıp kapatmaya olanak tanıyor. Dahili stand, şarj sırasında rahat ve eller serbest kullanım için 0° ile 80° arasında sorunsuz şekilde ayarlama sunuyor ve powerbankin ince profilini korumak üzere tamamen düz bir şekilde katlanabiliyor. Anker, standın 5.000 açma-kapama döngüsüne dayanacak şekilde test edildiğini belirtiyor.

    Akıllı cihaz algılama

    Anker MagGo 2 Pro, optimize edilmiş şarj performansı sunmak amacıyla, iPhone 18 ve 17 serisi dahil olmak üzere belirli telefon markalarını ve desteklenen AirPods modellerini tanıyabiliyor.

    Anker MagGo 2 Pro powerbank fiyatı ne kadar?

    Anker MagGo 2 Pro, ABD’de 109,99 dolar fiyatla satışa sunuldu. Powerbank henüz Türkiye'de satışa çıkmadı.

    Anker MagGo 2 Pro kablosuz powerbank özellikleri

    Anker MagGo 2 Pro manyetik powerbank özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 10.000 mAh kapasite
    • Qi2.2 25W hızlı kablosuz şarj
    • SnapCool soğutma teknolojisi
    • 45W USB-C hızlı yeniden şarj
    • Akıllı ekran
    • Dahili stand
    • Batarya sağlığı için ActiveShield 5.0 teknolojisi
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