Anker Nano Charger dünyanın ilk akıllı ekranlı iPhone şarj adaptörü oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar taşınabilir cihazlar için farklı enerji destek çözümleri sunan Anker bu kez farklı bir konseptle karşımızda. iPhone sahiplerinin hoşuna gidecek olan yeni konsept sektörde bir ilke imza atıyor.

Anker Nano Charger özellikleri ve fiyatı

Anker Nano Charger mini şarj adaptörü dünyanın ilk iPhone için akıllı ekranına sahip adaptörü unvanına sahip. iPad Pro 2020 ve sonrası ile iPhone 15 ve sonrası cihazlar akıllı ekran tarafından algılanıyor ve modeli ekranda görünüyor. Her cihaz modeline göre enerji aktarımı da en verimli düzeyde tutuluyor.

Anker Prime Power Bank 300W tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay önce eklendi

Tek USB Tip-C portu olan adaptör katlanabilir priz uçlarına sahip. 45W maksimum enerji çıkış sağlanabilirken Bakım Modu ile gece uykuya yatmadan önce tek tuşla cihazdaki ısınmayı minimize edecek profil aktif ediliyor. Batarya sağlığını en üst düzeyde korumak için tasarlanan Anker Nano Charger mini şarj adaptörü 40$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Anker Nano Charger tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: