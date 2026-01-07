Anker Nano Charger dünyanın ilk akıllı ekranlı iPhone şarj adaptörü oldu

Anker Nano Charger özellikleri ve fiyatı
Anker Nano Charger mini şarj adaptörü dünyanın ilk iPhone için akıllı ekranına sahip adaptörü unvanına sahip. iPad Pro 2020 ve sonrası ile iPhone 15 ve sonrası cihazlar akıllı ekran tarafından algılanıyor ve modeli ekranda görünüyor. Her cihaz modeline göre enerji aktarımı da en verimli düzeyde tutuluyor.
Tek USB Tip-C portu olan adaptör katlanabilir priz uçlarına sahip. 45W maksimum enerji çıkış sağlanabilirken Bakım Modu ile gece uykuya yatmadan önce tek tuşla cihazdaki ısınmayı minimize edecek profil aktif ediliyor. Batarya sağlığını en üst düzeyde korumak için tasarlanan Anker Nano Charger mini şarj adaptörü 40$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: