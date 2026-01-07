Giriş
    Anker Nano Charger dünyanın ilk akıllı ekranlı iPhone şarj adaptörü oldu

    Anker Nano Charger mini şarj adaptörü iPhone ve iPad modellerinizi algılayarak enerji aktarımını otomatik ayarlıyor ve batarya sağlığını korumaya yardımcı oluyor. 

    Anker Nano Charger Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar taşınabilir cihazlar için farklı enerji destek çözümleri sunan Anker bu kez farklı bir konseptle karşımızda. iPhone sahiplerinin hoşuna gidecek olan yeni konsept sektörde bir ilke imza atıyor.

    Anker Nano Charger özellikleri ve fiyatı

    Anker Nano Charger mini şarj adaptörü dünyanın ilk iPhone için akıllı ekranına sahip adaptörü unvanına sahip. iPad Pro 2020 ve sonrası ile iPhone 15 ve sonrası cihazlar akıllı ekran tarafından algılanıyor ve modeli ekranda görünüyor. Her cihaz modeline göre enerji aktarımı da en verimli düzeyde tutuluyor.

    Tek USB Tip-C portu olan adaptör katlanabilir priz uçlarına sahip. 45W maksimum enerji çıkış sağlanabilirken Bakım Modu ile gece uykuya yatmadan önce tek tuşla cihazdaki ısınmayı minimize edecek profil aktif ediliyor. Batarya sağlığını en üst düzeyde korumak için tasarlanan Anker Nano Charger mini şarj adaptörü 40$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

