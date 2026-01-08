Anker masaya tutunabilen çoklu prizini tanıttı

Anker Nano Power Strip özellikleri ve fiyatı
Anker Nano Power Strip adıyla tanıtılan çoklu priz, alıştığımız tasarımların aksine masaya tutturulacak şekilde üretilmiş. Kablonun geldiği ve prizlerin olduğu kısım altta yer alırken USB girişleri ise üst kısma alınmış.
Toplamda 6 tane priz çıkışı olan cihazda 2 adet USB Tip-C ve 2 adet USB Tip-A çıkışına yer verilmiş. Tek bir Tip-C portundan 70W enerji alınabiliyor. 1500J akım koruması sunan priz farklı risklerin önüne geçiyor. Anker Nano Power Strip çoklu priz modeli 70$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.