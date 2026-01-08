Giriş
    Anker masaya tutunabilen çoklu prizini tanıttı

    Anker Nano Power Strip çoklu priz özel teker vidası sayesinde kolayca masaya tutturulurken toplamda 10 adet çıkışı sayesinde her türlü cihazınıza hızlı şarj sağlayabiliyor.

    Anker Nano Power Strip özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bir dönem sadece prize olan yakınlığımızı arttırmak için kullandığımız çoklu prizler bugün farklı fonksiyonlar ile hayatımızı daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor. Anker Nano Power Strip pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

    Anker Nano Power Strip özellikleri ve fiyatı

    Anker Nano Power Strip adıyla tanıtılan çoklu priz, alıştığımız tasarımların aksine masaya tutturulacak şekilde üretilmiş. Kablonun geldiği ve prizlerin olduğu kısım altta yer alırken USB girişleri ise üst kısma alınmış.

    Toplamda 6 tane priz çıkışı olan cihazda 2 adet USB Tip-C ve 2 adet USB Tip-A çıkışına yer verilmiş. Tek bir Tip-C portundan 70W enerji alınabiliyor. 1500J akım koruması sunan priz farklı risklerin önüne geçiyor. Anker Nano Power Strip çoklu priz modeli 70$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

