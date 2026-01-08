Anker Nebula P1i taşınabilir projeksiyon cihazı tanıtıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Projeksiyon cihazları segmentinde önemli bir paya sahip olan Anker, taşınabilirliğe önem verenler için yeni Anker Nebula P1i projeksiyon cihazını satışa sunuyor. Cihaz geçen yıl incelemelere de konu olmuştu.

Anker Nebula P1i özellikleri ve fiyatı

Anker Nebula P1i projeksiyon cihazı orijinal versiyonun daha hafif ve kırpılmış hali olarak öne çıkıyor. Cihazın hoparlörleri kenarlara entegre ve bir kanat gibi açılabiliyor. Alt kısımdaki minik stand ise aktarımı 12 dereceye kadar eğebiliyor.

Full HD çözünürlük sunan cihaz 400 ANSI lümen parlaklık değerine sahip. Otomatik odaklama, otomatik köşe düzeltme, ekran sığdırma gibi özellikleri olan cihaz Google TV sayesinde bir kaynağa da ihtiyaç duymuyor. 2 adet 10W hoparlör ve Dolby Atmos desteği de olan cihaz 2GB RAM/32GB depolama ile geliyor.

Bluetooth 5.1 ile kablosuz hoparlör olarak da kullanabildiğiniz ürün Wi-Fi 5 ile bağlantı kuruyor. HDMI ve USB portları olan ürün bir kumandaya da sahip. Anker Nebula P1i projeksiyon cihazı 369$ fiyat etiketi ile kısa süre içerisinde piyasada olacak.

