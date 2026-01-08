Anker Nebula P1i taşınabilir projeksiyon cihazı tanıtıldı

Anker Nebula P1i özellikleri ve fiyatı
Anker Nebula P1i projeksiyon cihazı orijinal versiyonun daha hafif ve kırpılmış hali olarak öne çıkıyor. Cihazın hoparlörleri kenarlara entegre ve bir kanat gibi açılabiliyor. Alt kısımdaki minik stand ise aktarımı 12 dereceye kadar eğebiliyor.
Full HD çözünürlük sunan cihaz 400 ANSI lümen parlaklık değerine sahip. Otomatik odaklama, otomatik köşe düzeltme, ekran sığdırma gibi özellikleri olan cihaz Google TV sayesinde bir kaynağa da ihtiyaç duymuyor. 2 adet 10W hoparlör ve Dolby Atmos desteği de olan cihaz 2GB RAM/32GB depolama ile geliyor.
Bluetooth 5.1 ile kablosuz hoparlör olarak da kullanabildiğiniz ürün Wi-Fi 5 ile bağlantı kuruyor. HDMI ve USB portları olan ürün bir kumandaya da sahip. Anker Nebula P1i projeksiyon cihazı 369$ fiyat etiketi ile kısa süre içerisinde piyasada olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: