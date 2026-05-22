    Anker, özel “Thus AI” çipli Soundcore Liberty 5 Pro ve Pro Max’i tanıttı

    Anker, özel Thus AI çipini taşıyan kulaklıklarını tanıttı. Soundcore Liberty 5 Pro ve Pro Max isimli kulaklıklar, AI destekli ses teknolojileri ve dokunmatik ekranlı şarj kutularıyla dikkat çekiyor.

    Anker, uzun süredir ipuçlarını verdiği "Thus AI" çipini taşıyan ilk kablosuz kulaklık modellerini resmen tanıttı. Şirketin Anker Day etkinliğinde duyurduğu Soundcore Liberty 5 Pro ve Soundcore Liberty 5 Pro Max, yapay zekâ destekli ses teknolojileri ve dokunmatik ekranlı şarj kutularıyla dikkat çekiyor. Özellikle Pro Max modeli, toplantı notlarını otomatik olarak çıkarabilen AI Note-Taker özelliğiyle öne çıkıyor.

    Anker Soundcore Liberty 5 Pro ve Pro Max neler sunuyor?

    Yeni Liberty 5 Pro serisinin merkezinde Anker’ın geliştirdiği Thus AI çipi yer alıyor. Sekiz mikrofon ve iki kemik iletim sensörüyle birlikte çalışan sistem, kalabalık ortamlarda kullanıcının sesini arka plan gürültüsünden ayırarak daha net telefon görüşmeleri yapılmasını sağlıyor. Şirket, yapay zeka modelinin konuşma sesini gerçek zamanlı olarak filtrelediğini ve sesli komutların bir saniyeden kısa sürede yanıt verebildiğini belirtiyor. Kullanıcılar yaklaşık 20 farklı sesli komut seçeneğine erişebiliyor.

    Kulaklıklarda yer alan Adaptive ANC 4.0 teknolojisi de dikkat çeken yeniliklerden biri. Sistem, saniyede 384 bin kez ses verisini analiz ederek ortam gürültüsünü ve kulak içine sızan sesleri sürekli takip ediyor. Böylece aktif gürültü engelleme seviyesi anlık olarak optimize ediliyor. Anker’a göre yeni modellerin ANC performansı, önceki nesil Liberty 4 Pro’ya kıyasla iki kata kadar daha başarılı.

    Ses deneyimini kişiselleştirmek için iki modelde de HearID 5.0 teknolojisi bulunuyor. Kullanıcıların kısa bir işitme testi yapmasıyla özel EQ profili oluşturuluyor. Buna ek olarak AI Sound Enhancement özelliği, Bluetooth sıkıştırması nedeniyle kaybolan ses kalitesinin yaklaşık yüzde 65’ini geri kazandırabiliyor.

    Pil tarafında ise ANC açıkken tek şarjla 6,5 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 28 saate ulaşıyor. Her iki modelde de çoklu cihaz bağlantısı, Bluetooth 6.1 desteği, Apple Find My ve Google Fast Pair uyumluluğu ile IP55 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık özellikleri bulunuyor.

    İki model arasındaki en büyük farklardan biri şarj kutularında ortaya çıkıyor. Liberty 5 Pro’nun kutusunda 0,96 inç büyüklüğünde TFT dokunmatik ekran yer alırken, Liberty 5 Pro Max modeli daha büyük 1,78 inç AMOLED ekranla geliyor. Pro Max ayrıca toplantı kayıtlarını yazıya dökebilen, konuşmacıları ayırt edebilen ve aksiyon maddelerini belirleyebilen AI Note-Taker özelliğine sahip. Bu özellik standart Pro modelinde yer almıyor. Bunun yerine her iki modelde de yapay zeka destekli çeviri desteği sunuluyor. Pro modelinde çeviri yalnızca kulaklık üzerinden yapılabilirken, Pro Max modelinde hem kulaklık hem de şarj kutusu üzerinden kullanılabiliyor.

    Fiyat tarafında ise Liberty 5 Pro modeli 170 dolar, Liberty 5 Pro Max modeli ise 230 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Liberty 5 Pro siyah, mavi, pembe ve beyaz renk seçenekleriyle gelirken, Pro Max modeli siyah ve altın renk alternatifleriyle sunuluyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2177672/anker-debuts-soundcore-liberty-5-pro-earbuds-with-its-thus-ai-chip/ https://www.soundcore.com/liberty-5-pro-series
