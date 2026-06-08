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    Anker yeni üçü bir arada kablosuz şarj ürününü sunar

    Anker Prime 3-in-1 Magnetic Wireless Charger adındaki yeni şarj aksesuarı hem üç cihazı aynı anda şarj ediyor hem de dokunmatik ekranı ile kontrol imkânı sunuyor.

    Anker Prime 3-in-1 Magnetic Wireless Charger Tam Boyutta Gör
    Günlük hayatımızda artık birden fazla kablosuz şarj uyumlu taşınabilir cihaz yer alıyor. Hepsine ayrı ayrı kablosuz plaka bulmak yerine ikisi veya üçü bir arada aksesuarlar oldukça fazla yardımcı oluyor.

    Anker Prime 3-in-1 Magnetic Wireless Charger

    Anker tarafından tanıtılan tümleşik manyetik şarj istasyonu rakiplerinden farklı olarak 1.62 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip. AnkerSense etkileşim teknolojisi ile ekran akıcı hale getirilmiş. Ekran üzerinde şarj verilerini görebilirken farklı ayarlar ve modlar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth üzerinden uygulamaya bağlanmak da bu ekran üzerinden mümkün.

    3 farklı cihazı şarj edebilen aksesuar akıllı telefonlar için 25W, akıllı saatler için 5W ve airpods kutuları için de 5W enerji aktarımı sağlıyor. Cihazın kendisi USB Tip-C üzerinden enerji alıyor. ActiveShield 5.0 ile güvenlik sağlanırken termoelektrik soğutma ile aşırı ısınma engelleniyor. Dokunmatik ekranda sıcaklık değerleri anlık takip edilebiliyor. Anker Prime 3-in-1 Magnetic Wireless Charger şarj istasyonu 177$ fiyat etiketiyle satışta olacak.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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