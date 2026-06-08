Anker yeni üçü bir arada kablosuz şarj ürününü sunar

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Günlük hayatımızda artık birden fazla kablosuz şarj uyumlu taşınabilir cihaz yer alıyor. Hepsine ayrı ayrı kablosuz plaka bulmak yerine ikisi veya üçü bir arada aksesuarlar oldukça fazla yardımcı oluyor.

Anker Prime 3-in-1 Magnetic Wireless Charger

Anker tarafından tanıtılan tümleşik manyetik şarj istasyonu rakiplerinden farklı olarak 1.62 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip. AnkerSense etkileşim teknolojisi ile ekran akıcı hale getirilmiş. Ekran üzerinde şarj verilerini görebilirken farklı ayarlar ve modlar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth üzerinden uygulamaya bağlanmak da bu ekran üzerinden mümkün.

Anker 5-in-1 All-in-One USB-C Expansion Dock tanıtıldı 2 hf. önce eklendi

3 farklı cihazı şarj edebilen aksesuar akıllı telefonlar için 25W, akıllı saatler için 5W ve airpods kutuları için de 5W enerji aktarımı sağlıyor. Cihazın kendisi USB Tip-C üzerinden enerji alıyor. ActiveShield 5.0 ile güvenlik sağlanırken termoelektrik soğutma ile aşırı ısınma engelleniyor. Dokunmatik ekranda sıcaklık değerleri anlık takip edilebiliyor. Anker Prime 3-in-1 Magnetic Wireless Charger şarj istasyonu 177$ fiyat etiketiyle satışta olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: