Anker yeni üçü bir arada kablosuz şarj ürününü sunar

Anker Prime 3-in-1 Magnetic Wireless Charger
Anker tarafından tanıtılan tümleşik manyetik şarj istasyonu rakiplerinden farklı olarak 1.62 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip. AnkerSense etkileşim teknolojisi ile ekran akıcı hale getirilmiş. Ekran üzerinde şarj verilerini görebilirken farklı ayarlar ve modlar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth üzerinden uygulamaya bağlanmak da bu ekran üzerinden mümkün.
3 farklı cihazı şarj edebilen aksesuar akıllı telefonlar için 25W, akıllı saatler için 5W ve airpods kutuları için de 5W enerji aktarımı sağlıyor. Cihazın kendisi USB Tip-C üzerinden enerji alıyor. ActiveShield 5.0 ile güvenlik sağlanırken termoelektrik soğutma ile aşırı ısınma engelleniyor. Dokunmatik ekranda sıcaklık değerleri anlık takip edilebiliyor. Anker Prime 3-in-1 Magnetic Wireless Charger şarj istasyonu 177$ fiyat etiketiyle satışta olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.