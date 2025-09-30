Anker 250W şarj olabilen dünyanın ilk power bank modelini duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda 220W güç çıkışı verebilen Prime Power Bank modelini duyuran Anker, bu kez seriye 300W çıkışlı yeni bir üye daha ekledi. Aynı ismi taşıyan yeni model sektörde bir rekora da imza atıyor.

Anker Prime Power Bank 300W özellikleri ve fiyatı

Anker Prime Power Bank 300W modeli iki adet USB Tip-C ve 1 adet Tip-A çıkışı ile toplamda 300W enerji verebiliyor. Her Tip-C portunda 140W çıkış ve Tip-A portunda da 22.5W çıkış var. İki Tip-C portu aynı anda kullanılırsa 250W enerji elde ediliyor. 3 port aynı anda 270W toplamına ulaşıyor.

Ürün 250W ile kendisi şarj olurken aynı anda diğer cihazlara da enerji verebiliyor. Bu da sektörde bir ilk olarak belirtilmiş. 26250mAh kapasite ile uçaklarda kullanıma uygun. Mini ekranda şarj verileri izlenebilirken 600 gram ağırlık ile elde taşımak biraz zahmetli olabilir. Anker Prime Power Bank 300W modeli 230$ fiyat etiketine sahip.

