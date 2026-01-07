Anker avuç içine sığan yenilikçi kablosuz şarj istasyonunu duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugün pek çok kullanıcının kablosuz şarja uygun birden fazla taşınabilir cihazı mevcut. Hal böyle olunca aynı anda birden fazla cihazı kablosuz olarak şarj edebilen çözümler öne çıkmaya başladı. Anker bu konuda bir adım ileride.

Anker Prime Wireless Charging Station özellikleri ve fiyatı

Anker Prime Wireless Charging Station muadil ürünlere kıyasla oldukça kompakt bir gövdeye sahip. Katlandığı zaman kompakt bir powerbank görünümüne kavuşan istasyon iPhone, Apple Watch ve AirPods ürünlerini aynı anda şarj edebiliyor. Toplamda 25W çıkış sağlanıyor.

Anker Prime Power Bank 300W tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay önce eklendi

Cihaz telefon için maksimum 25W, saat ve kulaklık için 5W aktarım sağlıyor. Hepsi aynı anda şarj olursa telefon 15W seviyesine çekiliyor. AirCool sistemi sayesinde ısınmayı engelleyen cihaz Qi2 standardı ile uyumlu. Anker Prime Wireless Charging Station şarj istasyonu 150$ fiyat etiketi ile Bahar aylarında piyasada olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Anker Prime Wireless Charging Station tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: