    Anker avuç içine sığan yenilikçi kablosuz şarj istasyonunu duyurdu

    Anker Prime Wireless Charging Station şarj istasyonu dışarıdan bir powerbank gibi görünürken telefon, saat ve kulaklığı aynı anda kablosuz olarak şarj edebiliyor.

    Anker Prime Wireless Charging Station Tam Boyutta Gör
    Bugün pek çok kullanıcının kablosuz şarja uygun birden fazla taşınabilir cihazı mevcut. Hal böyle olunca aynı anda birden fazla cihazı kablosuz olarak şarj edebilen çözümler öne çıkmaya başladı. Anker bu konuda bir adım ileride.

    Anker Prime Wireless Charging Station özellikleri ve fiyatı

    Anker Prime Wireless Charging Station muadil ürünlere kıyasla oldukça kompakt bir gövdeye sahip. Katlandığı zaman kompakt bir powerbank görünümüne kavuşan istasyon iPhone, Apple Watch ve AirPods ürünlerini aynı anda şarj edebiliyor. Toplamda 25W çıkış sağlanıyor.

    Cihaz telefon için maksimum 25W, saat ve kulaklık için 5W aktarım sağlıyor. Hepsi aynı anda şarj olursa telefon 15W seviyesine çekiliyor. AirCool sistemi sayesinde ısınmayı engelleyen cihaz Qi2 standardı ile uyumlu. Anker Prime Wireless Charging Station şarj istasyonu 150$ fiyat etiketi ile Bahar aylarında piyasada olacak.

