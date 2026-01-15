Anker tüm evinize enerji verecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Taşınabilir enerji ürünleri ile başladığı macerasına bina odaklı ürünler ile devam eden Anker markası, dünyanın ilk evler için akıllı hibrit güç yedekleme sistemi Anker SOLIX E10 çözümünü resmi olarak tanıttı.

Anker SOLIX E10 özellikleri ve fiyatı

Anker SOLIX E10 çözümü batarya, güneş enerjisi ve akıllı jeneratörü tek bir sistemde birleştirerek, elektrik kesintilerinde evlerin kesintisiz şekilde enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Geleneksel sistemlerin aksine, E10 tüm ev devrelerini aynı anda destekleyebiliyor ve kullanıcıya elektrik kesintisi sırasında hiçbir devreyi manuel olarak seçme zorunluluğu bırakmıyor. Batarya ve güneş enerjisi arasında geçiş için otomatik ve manuel modüller mevcut.

Tek bir E10 ünitesi 37,2 kW seviyesine kadar ani güç sağlayabiliyor; çift üniteyle bu rakam 66 kW seviyesine kadar çıkıyor. Üç E10 setiyle toplamda 90 kWh kapasiteye ulaşılabiliyor. Sistem, güneş enerjisiyle 15 güne kadar yedek güç sunabiliyor.

Mevcut güneş enerjisi panellerine uyumlu olan Anker SOLIX E10 çözümü baz versiyon olarak 4299$ fiyat etiketine sahip. İki modül ve akıllı jeneratör ile birlikte 7399$ seviyesine kadar çıkıyor. Anker ücretsiz kurulum ve teknik destek hizmeti de sunuyor.

