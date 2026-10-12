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    Anker Solix S5000 yüksek enerji verimliliği ile geliyor

    Anker Solix S5000 taşınabilir enerji istasyonu 30kWh seviyesine kadar kapasite, 100W mobil cihazları şarj edebilme, 9W altına düşen bekleme modu tüketimi gibi özelliklere sahip.

    Anker Solix S5000 Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar mobil tarzda enerji ürünleri ile tanıdığımız Anker yavaş yavaş taşınabilir enerji depolama ve enerji yedekleme pazarlarında da kendisini göstermeye başladı. Anker Solix markası özellikle taşınabilir enerji depolama konusunda iddialı hale gelmiş durumda.

    Anker Solix S5000 özellikleri ve fiyatı

    Anker Solix S5000 taşınabilir enerji istasyonu lityum iyon fosfat teknolojisi barındırıyor. 5,024Wh enerji kapasitesi olan istasyon 4.5kW ortalama çıkış verebiliyor. Batarya takviyesi ile kapasite 30kWh seviyesine çıkabilirken 120V ve 240V desteği mevcut. Belirli senaryolarda 48 saate kadar evinizi idare edebiliyor.

    44Kg olan istasyon tekerlekleri sayesinde istenen yere götürülebiliyor. Batarya 10000 şarj döngüsüne kadar sağlığını korurken çift porttan 3kW güneş enerjisi ile de beslenebiliyor. 240V priz ile 4.5kW girişte batarya 99 dakikada şarj olabiliyor. Firma 120V modunda 8.8W bekleme tüketimi yaptığını belirtirken 240V modunda bu rakam 13.7W oluyor.

    Gövde üzerinde 4 adet NEMA 5-20 AC çıkışı, 1 adet TT-30 RV çıkışı, 240V için de bir adet L14-30 çıkışı yer alıyor. Mobil cihazlar için 1 adet 100W USB Tip-C, 15W USB Tip-C ve 12W USB Tip-A çıkışı bulunuyor. Anker Solix S5000 istasyonu 2499$ fiyat etiketine sahipken ön sipariş verenlere farklı hediyeler sunulacak.

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