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    Ant-Man 3 resmen duyuruldu! Filmin 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor

    Marvel'in 4. seviyesi kapsamında duyurulan yapımlara Ant-Man de eklendi. Kahramanı temel alan 3. filmde de ilk iki yapımın yönetmeni Peyton Reed ve aktör Paul Rudd'ı göreceğiz.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Ant-Man 3 resmen duyuruldu! Filmin 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor
    Marvel’in 4. aşaması kapsamında duyurulan yapımlara Ant-Man 3 de eklendi. Doctor Strange ve Black Widow filmleri ile diğer film ve dizlere eşlik edecek yapımın yönetmenlik koltuğunda ilk iki filmin de sorumlusu olan Peyton Reed’i göreceğiz.

    Ekim ayında yaptığı açıklamada Avengers: Endgame sonrası satranç taşlarının çok akıllıca dağıtıldığını ifade eden Marvel Stüdyolarının başkanı Kevin Fiege bir Ant-Man devam filminin sinyallerini zaten vermişti.

    Ayrıca Bkz. "Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi!"

    Aktör Paul Rudd’ın Ant-Man karakterine hayat vermeye devam edeceği filmde, muhtemelen kuantum evreninde kapalı kaldıktan sonra geri dönen ve kızının oldukça büyümüş haline tanıklık eden Scott Lang’in yaşayacağı maceralara tanıklık edeceğiz.

    Ant-Man 3 resmen duyuruldu! Filmin 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor
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    Kaynaklar, filmin 2022 yılından önce gösterime girmeyeceğini ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile Thor: Love and Thunder’ın Ant-Man 3’ten önce çekileceğini ifade ediyor.



    https://www.gamesradar.com/uk/marvel-ant-man-3-confirmed/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    dr20mouse 2 hf. en beğenilen
    Güzel sevdiğim bir filmdi.
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    Oguz_Cole 2 hf.
    Filmler artık oyunları geçti kaç yıl önce duyuruyorlar, beklerken insan yaşlanıyor.
    Yanıtla +4
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    1 Avatar
    Koks34 2 hf.
    o zaman avengers evreni sıfırlanmadı yani thanosun 4.fazda geri dönüş yapması muhtemel diye düşünüyorum Ayrıca ant-man 3 için Fantastik dörtlü teorisi dolaşıyor bağlarlar ise bu filmde bağlayabilirler
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    Matt_Murdock 2 hf.
    Ghost karakteride olsun 3.filmde
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    Ussuz 2 hf.
    Evangeline lilly de vardır umarım kendisini severek izliyoruz
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    Rodin 2 hf.
    Antman gerçekten diğer marvel filmlerine göre beni biraz daha fazla eğlendiren bir yapım, paul rudd'ın da bunda payı büyük. Doctor strange ve blade ile beraber merakla beklediğim 3. marvel filmi olacak o halde.
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    Moueson 2 hf.
    Kesinlikle heyecanla beklediğim filmlerden biri . Marvel filmleri olmadan vizyondakiler çok boş
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    Oguz_Cole 2 hf.
    Filmler artık oyunları geçti kaç yıl önce duyuruyorlar, beklerken insan yaşlanıyor.
    Yanıtla +4
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    dr20mouse 2 hf. en beğenilen
    Güzel sevdiğim bir filmdi.
    Yanıtla +8
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