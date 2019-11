Ant-Man 3 resmen duyuruldu! Filmin 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor

Marvel’in 4. aşaması kapsamında duyurulan yapımlara Ant-Man 3 de eklendi. Doctor Strange ve Black Widow filmleri ile diğer film ve dizlere eşlik edecek yapımın yönetmenlik koltuğunda ilk iki filmin de sorumlusu olan Peyton Reed’i göreceğiz.

Ekim ayında yaptığı açıklamada Avengers: Endgame sonrası satranç taşlarının çok akıllıca dağıtıldığını ifade eden Marvel Stüdyolarının başkanı Kevin Fiege bir Ant-Man devam filminin sinyallerini zaten vermişti.

Aktör Paul Rudd’ın Ant-Man karakterine hayat vermeye devam edeceği filmde, muhtemelen kuantum evreninde kapalı kaldıktan sonra geri dönen ve kızının oldukça büyümüş haline tanıklık eden Scott Lang’in yaşayacağı maceralara tanıklık edeceğiz.

Kaynaklar, filmin 2022 yılından önce gösterime girmeyeceğini ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile Thor: Love and Thunder’ın Ant-Man 3’ten önce çekileceğini ifade ediyor.

