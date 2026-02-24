Giriş
    Antalya’da “patlama sesi” uyarısı: HÜRJET test uçuşları başlıyor

    Antalya’da 23 Şubat-16 Mart 2026 arasında HÜRJET test uçuşları yapılacak. Ses üstü hızlara çıkılabileceği için patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği bildirildi.

    Antalya’da “patlama sesi” uyarısı: HÜRJET test uçuşları başlıyor Tam Boyutta Gör
    Antalya Valiliği, kent genelinde duyulabilecek yüksek şiddetli seslere ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında şehir semalarında test uçuşları gerçekleştirilecek. Yetkililer, belirlenen tarihler arasında duyulabilecek patlama benzeri seslerin planlı uçuş faaliyetlerinden kaynaklanacağını vurgulayarak vatandaşların paniğe kapılmamasını istedi.

    Ses üstü hızlar patlama etkisi yaratabilir

    Valilikten yapılan açıklamaya göre test süreci 23 Şubat 2026 ile 16 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülecek. Uçuşlar, Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkışlı olarak icra edilecek ve rota, Antalya Körfezi’nden Gazipaşa’ya kadar uzanan deniz sahasını kapsayacak. Böylece test faaliyetleri yerleşim alanlarından ziyade deniz üzerinde yoğunlaştırılacak.

    Açıklamada test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği ifade edildi. Bu hızların aşılması durumunda atmosferde oluşan basınç değişimi nedeniyle patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği belirtildi.

    HÜRJET, jet eğitim ve hafif taarruz görevleri için geliştirilen, tek motorlu ve çift kişilik tandem kokpit düzenine sahip bir platform olarak tasarlandı. Uçak, yaklaşık Mach 1.4 azami hıza ulaşabiliyor ve 45 bin feet servis tavanına çıkabiliyor.

    Bilindiği üzer HÜRJET, İspanya’nın yeni nesil jet eğitim uçağı olmuştu. Yaklaşık 2,6 milyar avro değerinde bir ihracat sözleşmesi imzalanırken 2028’den itibaren teslimatların başlaması ve 2036’ya kadar sürmesi öngörülüyor. Bu kapsamda testlerin ve üretimin hızlanması bekleniyor.

