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Oynat Antalya'da düzenlenen COP31 iklim zirvesi, tarafların ortak bir metinde anlaşamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. BM tarihinin en uzun konferansı olan zirvede, en büyük uzlaşmazlık fosil yakıtların geleceği ve iklim finansmanı konularında yaşandı. Metinden kömür, petrol ve doğal gaz ifadelerinin çıkarılması; Avrupa Birliği ve ada ülkelerinin tepkisine yol açtı. Böylece 2009'dan bu yana ilk kez bir iklim zirvesinden karar çıkmadı. Bir sonraki toplantı 2027'de Etiyopya'da yapılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı COP31, iki haftayı aşan müzakerelerin ardından ülkelerin ortak bir anlaşmaya varamamasıyla sona erdi. 22 Kasım'da tamamlanan zirve, müzakerelerin iki gün uzaması nedeniyle BM tarihinin en uzun iklim konferansı olarak kayıtlara geçti. Görüşmelerdeki en büyük anlaşmazlık ise küresel ısınmanın başlıca nedeni olarak gösterilen kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların geleceği konusunda yaşandı.

Fosil yakıtlar konusunda uzlaşma sağlanamadı

Türkiye ve Avustralya başkanlığında yürütülen görüşmelerde hazırlanan son anlaşma taslağı, Avrupa Birliği (AB), Pasifik ada ülkeleri ve bazı diğer ülkeler tarafından yetersiz bulundu. Özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşılmasına yönelik açık bir ifadenin metinden çıkarılması anlaşmanın kabul edilmesini engelleyen temel konulardan biri oldu.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış oturumunda yaptığı açıklamada tarafların uzlaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ancak yeni bir metin hazırlamayacaklarını söyledi. Kurum, daha önceki kararların uygulanmasına odaklanacaklarını belirtti. Konferansın kapanışında ise ortak bir geleceğe yönelik mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Avustralya'nın müzakereler başkanı Chris Bowen da sonucu hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Bowen, fosil yakıtlar ve iklim finansmanı konusundaki görüş ayrılıklarının anlaşmaya ulaşılmasını engellediğini söyledi. Müzakerelerin yakın tarihin en karmaşık ve jeopolitik açıdan en gergin ortamlarından birinde gerçekleştiğini belirten Bowen, tarafların daha önce uzlaşılabilir gördüğü bazı konuların bu kez aşılması zor kırmızı çizgilere dönüştüğünü vurguladı.

Fosil yakıtların anlaşma metninden çıkarılması tepki çekti

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22 Kasım'da yayımlanan ve Antalya Paktı adı verilen 12 sayfalık nihai anlaşma taslağında yaklaşık 100 paragraf bulunuyordu. Ancak metinde fosil yakıtlara doğrudan herhangi bir atıf yapılmadı. Bu durum, özellikle fosil yakıtlardan aşamalı olarak uzaklaşılmasını isteyen ülkelerin tepkisini çekti.

COP31 başkanlığının hafta başında yayımladığı ilk taslakta enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan daha hızlı uzaklaşılması çağrısı bulunuyordu. Ancak sonraki taslaklarda kömür, petrol ve doğal gaz ifadelerinin tamamen çıkarılması müzakerelerdeki gerilimi artırdı. Suudi Arabistan öncülüğündeki petrol üreticisi ülkelerin fosil yakıtlara yönelik herhangi bir ifadenin anlaşmada yer almaması için baskı yaptığı belirtildi.

Avrupa Birliği adına konuşan İrlanda Çevre Bakanı Darragh O'Brien, fosil yakıtlara değinmeyen bir iklim anlaşmasını kabul edemeyeceklerini açıkladı. O'Brien, böyle bir metnin iklim krizinin temel nedenini görmezden geldiğini ve fosil yakıtların yeşil aklanmasına zemin hazırlayabileceğini savundu. AB'nin yanı sıra Panama, Marshall Adaları ve Norveç de taslağa karşı çıktı.

Buna karşılık Rusya, fosil yakıt arzının talepten daha hızlı azaltılmasının enerji fiyatlarında şoklara ve enerji yoksulluğuna yol açabileceğini savunarak taslağa destek verdi. Suudi Arabistan delegasyonu da petrol ve doğal gazın gelecekteki enerji sistemindeki rolünü savundu. Çin ise bazı endişelerini dile getirmesine rağmen anlaşma taslağını kabul etti. Hindistan ise ne kabul ne de ret yönünde bir tutum sergileyerek görüşmelerin sürdürülmesini istedi.

Karbon yakalama teknolojileri de tartışıldı

Müzakerelerdeki bir diğer önemli anlaşmazlık, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlaması için ihtiyaç duyduğu finansman oldu. İklim krizinden orantısız şekilde etkilenen düşük gelirli ülkeler, daha zengin ülkelerin somut mali taahhütlerde bulunmamasını eleştirdi.

Nihai taslakta iklim değişikliğine uyum finansmanının 2035 yılına kadar en az üç katına çıkarılması çağrısı yer aldı. Ancak bu artışın hangi başlangıç miktarı üzerinden hesaplanacağı belirtilmedi. Ayrıca belirli bir finansman tutarı veya net ödeme takvimi de açıklanmadı. Bu durum özellikle Afrika ülkeleri ve diğer gelişmekte olan ülkelerin tepkisine neden oldu.

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Taslakta tartışma yaratan bir başka başlık ise karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojileriydi. Bu teknolojiler, enerji ve sanayi faaliyetleri sırasında ortaya çıkan karbondioksitin atmosfere ulaşmadan yakalanmasını ve depolanmasını amaçlıyor. Bazı ülkeler karbon giderme teknolojilerinin geliştirilmesini küresel sıcaklık artışını sınırlamak açısından önemli görürken eleştirmenler bu yaklaşımın fosil yakıt kullanımını sürdürmek için gerekçe olarak kullanılabileceğini savundu.

Özellikle Fransa, CCUS teknolojilerine yapılan atıfların petrol ve doğal gaz üretimine devam edilmesine dolaylı bir izin verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Teknolojinin yüksek maliyeti ve büyük ölçekte uygulanmasının önündeki zorluklar da tartışmalar arasında yer aldı.

Elektriğin küresel enerji tüketimindeki payı için yüzde 35 hedefi

Antalya Paktı taslağında Türkiye'nin önerdiği bir başka hedef de yer aldı. Buna göre ülkelerin, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yaklaşık yüzde 23 seviyesinden yüzde 35'e çıkarması çağrısında bulunuldu.

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Bu hedefin ulaşım, ısınma ve sanayi gibi alanlarda elektrifikasyonu hızlandırarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlaması amaçlanıyordu. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve fosil yakıtlarla çalışan ekipmanların elektrikli alternatiflere dönüşmesi, bu yaklaşımın temel unsurları arasında bulunuyor. Ancak bazı ülkeler, gerekli finansman ve altyapı desteği sağlanmadan böyle bir hedefin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki mali yükü artırabileceğini savundu.

Öte yandan müzakereler sırasında 90'dan fazla ülkenin ekonomilerinde elektrifikasyonu hızlandırmaya yönelik bir taahhüde imza attığı açıklandı. Chris Bowen, ana anlaşma sağlanamasa da bu tür girişimlerin konferanstan çıkan olumlu sonuçlar arasında bulunduğunu belirtti.

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Taslakta ayrıca küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 dereceyi aşacağına yönelik değerlendirme korundu. Bu ifade, özellikle İngiltere heyetinin öncelikli talepleri arasındaydı.

2009'dan bu yana ilk kez ortak anlaşma çıkmadı

Ülkelerin ortak bir nihai anlaşmayı kabul edemediği son konferans 2009 yılında Kopenhag'da düzenlenen COP15 olmuştu. Antalya'daki zirve, bu tarihten sonra benzer bir başarısızlığın yaşandığı ilk büyük iklim konferansı oldu.

Bununla birlikte Antalya'da siyasi bir anlaşmaya varılmamış olması önceki BM iklim konferanslarında kabul edilen yükümlülükleri ortadan kaldırmıyor.

İklim konferansları, ülkelerin emisyonları azaltma hedeflerini belirlemesinin yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrikli araç teknolojileri gibi alanlarda küresel ölçekte iş birliğini destekliyor. 2015'te kabul edilen Paris Anlaşması sırasında mevcut politikalarla dünyanın yüzyıl sonunda yaklaşık 4 derecelik sıcaklık artışına ilerleyeceği öngörülüyordu. Güncel politikalar altında bu tahmin 2,8 dereceye gerilemiş olsa da bilim insanları bunun on derece tehlikeli bir seviye olduğuna dikkat çekiyor.

COP31'in ardından ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2027 yılında Etiyopya'da yeniden bir araya gelecek.

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Antalya’daki COP31 iklim zirvesi anlaşma sağlanamadan sona erdi

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