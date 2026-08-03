Bilim insanları Antarktika'nın altında gizlenen dev bir "balık şehri" buldu

Antarktika'nın buzlarının altında binlerce balık yuvası bulundu
2017 yılında Larsen C buz sahanlığından kopan ve A-68 adı verilen dev buzdağı bu keşfin önünü açtı. Yaklaşık 5.800 kilometrekarelik bir alanı açığa çıkaran bu kopma, araştırmacıların daha önce kalın buz tabakası nedeniyle erişemediği deniz tabanını incelemesine imkân tanıdı.
İngiltere'deki çeşitli araştırma kurumlarından bilim insanları da bu fırsatı değerlendirerek birkaç yıl önce Batı Weddell Denizi'ne bir keşif seferi düzenledi. Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yapılan gözlemler sırasında araştırmacılar, deniz tabanında binin üzerinde balık yuvası tespit etti. Sonuçları kısa süre önce Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan araştırmada, yalnızca yuvaların sayısı değil, oluşturdukları düzenli yapı da dikkat çekiyor.
Araştırmacılar, yuvaların Lindbergichthys nudifrons adlı Antarktika'ya özgü bir buz balığı türüne ait olduğunu belirledi. Yaklaşık 20 santimetreye kadar büyüyebilen bu tür, her yuvaya binlerce yumurta bırakıyor. Ardından erkek balıklar yaklaşık dört ay boyunca yuvanın başında kalarak yumurtaları yırtıcılardan koruyor.
Bilim insanları altı farklı yuva düzeni tespit etti
Bilim insanlarına göre ortaya çıkarılan bu düzenli yuva kolonileri, bölgenin yalnızca zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu değil, aynı zamanda korunması gereken hassas bir yaşam alanı olduğunu da gösteriyor. Antarktika'nın buzları altındaki keşfedilmemiş bölgeler araştırıldıkça, bu kıtanın sanılandan çok daha karmaşık ve zengin ekosistemlere ev sahipliği yaptığı da giderek daha net ortaya çıkıyor.
Araştırmacılar Aslında Batık Bir Gemiyi Arıyordu
İlginç olan şu ki araştırma ekibinin bu bölgeye gitmesindeki asıl amaç balık yuvalarını incelemek değildi. Bilim insanları aslında 1915 yılında Antarktika'da batan kaşif Sir Ernest Shackleton'ın efsanevi gemisi Endurance'ı arıyordu. Gemi o keşif sırasında bulunamasa da araştırmacılar deniz tabanının neredeyse her noktasında balık yuvalarıyla karşılaştı. Endurance enkazı ise ancak 2022 yılında gerçekleştirilen ayrı bir keşif sırasında tespit edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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