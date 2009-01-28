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Antec'den mini-tower formunda yeni kasa; NSJ 4480 II

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,6b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec'den mini-tower formunda yeni kasa; NSJ 4480 II
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Geçtiğimiz günlerde oyuncular için hazırladığı "Nine Hundred Two" isimli yeni kasasını kullanıma sunan Antec, giriş seviyesinde sistemleri hedefleyen mini-tower formunda yeni bir kasa daha hazırladı. NSJ 4480 II isimli yeni model, Gümüş ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Yapısında Çelik kullanılan, 9 Kg ağırlığında ve 420 x 195 x 420 mm boyutlarındaki Antec NSJ 4480 II, 3 adet harici 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Soğutma için 120mm'lik TriCool serisi fanın kullanıldığı yeni kasada 80PLUS sertifikasına sahip 380 Watt'lık güç kaynağına ve harici donanımlar için ses ve USB portlarını içeren I/O panelini de yer verilmiş.

3 yıllık garanti ile kullanıma sunulan kasa için tasviye edilen son kullanıcı satış fiyatının 109.95$.

Antec'den mini-tower formunda yeni kasa; NSJ 4480 II
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myd 10 yıl
bu ne yaaa vala frisby kasalara benziyor onları taklit etmişler resmen
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max975 10 yıl
çok metal havası var pek hoşuma gitmedi
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marvinous 10 yıl
kasanın amacı neymiş merak ettim :) bi cacığa benzediği yok :)
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Three Hundred bundan daha güze, daha soğukl ve daha ucuz!
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W@LK3R-X 10 yıl
bu ne ya kaç yılından kalma ? tasarım 0
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ariftanis 10 yıl
ne işe yariyor bu
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RapscallioN 10 yıl
mini tower ve 9 kg
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