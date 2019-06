Antec'den oyunculara özel yeni kasa; Nine Hundred Two

Tam Boyutta Gör

Radikal kasa tasarımı Skeleton ile son dönemde sık sık gündeme gelen Antec, ürün gamına oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni bir kasa daha ekliyor. Firmanın daha önce kullanıma sunduğu Nine Hundred modelinin devamı olarak hazırlanan Nine Hundred Two isimli yeni model, köşeli hatları, keskin çizgileir ve Siyah renkli tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Açıklanan resmi bilgilere göre 49.3 x 21.8 x 47.2 cm boyutlarında ve 13.1 Kg ağırlığında olan yeni modeli 6 adet 5.25-inç harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Nine Hundred Two, bir arkada ikisi ise önde 1200mm'lik üç fana ek olarak daha aktif ve verimli soğutma için üst kısmında da yine 120mm'lik Mavi LED'li fana sahip.

Kullanıcıların bir yan panele olmak üzere opsiyonel olarak iki fan daha takabildiği kasa yıkanabilir hava filtreleriyle geliyor. Nvidia'nın Triple SLI teknolojisi gibi çoklu ekran kartı kurulumlarıyla uyumlu 8 genişleme slotuna sahip olan Antec'in yeni kasasında Mini-ITX, Micro-ATX ve ATX gibi farklı boyut ve özellikte çok sayıda anakartın kullanılabileceği ifade ediliyor.

Çift USB, eSATA ve ses konnektörleri gibi kısayol bağlantılarıan da sahip olan Antec Nine Hundred Two modelinin 3 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken yurt dışında tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının 164$ olacağı belirtilmekte.