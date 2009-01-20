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Antec'den oyunculara özel yeni kasa; Nine Hundred Two

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec'den oyunculara özel yeni kasa; Nine Hundred Two
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Radikal kasa tasarımı Skeleton ile son dönemde sık sık gündeme gelen Antec, ürün gamına oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni bir kasa daha ekliyor. Firmanın daha önce kullanıma sunduğu Nine Hundred modelinin devamı olarak hazırlanan Nine Hundred Two isimli yeni model, köşeli hatları, keskin çizgileir ve Siyah renkli tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Antec'den oyunculara özel yeni kasa; Nine Hundred Two
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Açıklanan resmi bilgilere göre 49.3 x 21.8 x 47.2 cm boyutlarında ve 13.1 Kg ağırlığında olan yeni modeli 6 adet 5.25-inç harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Nine Hundred Two, bir arkada ikisi ise önde 1200mm'lik üç fana ek olarak daha aktif ve verimli soğutma için üst kısmında da yine 120mm'lik Mavi LED'li fana sahip.

Antec'den oyunculara özel yeni kasa; Nine Hundred Two
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Kullanıcıların bir yan panele olmak üzere opsiyonel olarak iki fan daha takabildiği kasa yıkanabilir hava filtreleriyle geliyor. Nvidia'nın Triple SLI teknolojisi gibi çoklu ekran kartı kurulumlarıyla uyumlu 8 genişleme slotuna sahip olan Antec'in yeni kasasında Mini-ITX, Micro-ATX ve ATX gibi farklı boyut ve özellikte çok sayıda anakartın kullanılabileceği ifade ediliyor.

Antec'den oyunculara özel yeni kasa; Nine Hundred Two
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Çift USB, eSATA ve ses konnektörleri gibi kısayol bağlantılarıan da sahip olan Antec Nine Hundred Two modelinin 3 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken yurt dışında tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının 164$ olacağı belirtilmekte.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Antec 1 2 kasası hariç gerisi fiyasko ozellikle estetikden hiç anlamıyolar
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zaraki-kenpachi!!! 10 yıl
Kamyon radyatörü gibi kasa yapmışlar.
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gun 10 yıl
Antec hep çok güzel kasalar üretti ve sattı. Bizde genelde hep burdan baktık durduk. Ne hikmetse ülkemizde düzenli olarak bir türlü satılamadı. ABD firması olduğundan gümrük problemleri. Firmanın sözde garip davranışları bahane edildi durdu. Geldi tanıtılmadığından dolayı bir türlü satılmadı vs. vs.

Güncelleme :
Bu yorumumdan sonra www.Evrenshop.com bizle bağlantıya geçti ve Antec ürünlerinin ellerinde olduğunu bildirdi ve ne yazık ki yukardaki yorumu üzerine alındıklarını dile getirdi.

Şahsen ben bile bu tür ürünlere çok merakım olmasına rağmen Antec ürünlerinin Türkiye'de satıldığını ya unutmuş yada hiç bilmiyordum. Belli bir süredir düzgün olarak getirdiği için evrenshop'a teşekkürler ama nasıl olurda hiç tanıtımını yapmaz merak ediyorum. Bu yüzden ilk yazımdaki son cümlem haricinde diğer yorumları evrenshop ile alakası olmadığını belirtirim. Fakat tanıtımını yapmadıkları bir gerçek.
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StreamRolleR 10 yıl
yoo güzel fln deil fiyatıda ucuz deil hani antec iyi de bu kötü bnce direk yani kötü hiç güzel deil.
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max975 10 yıl
güzel kasa ama diğer modeline benziyor
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00x men00 10 yıl
o fiyata göre iyiye benziyo görünüş olarak
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gurkan113 10 yıl
ilk baktığımda o üstteki fanı öndedir diye düşündüm. kasayı üssten çekmişler dedim kendi kendime
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Lord De Seis 10 yıl
Güzelmiş TR ye gelirmi ki bu ürün ya da varmı...
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Applejack 10 yıl
antec 900 ün aynısı bu resmen
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GöKHaN 35 10 yıl
Güzel
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