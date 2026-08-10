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    Anten kalabalığı sona eriyor: Vodafone'dan 5G için yeni teknoloji

    Vodafone, baz istasyonlarındaki anten kalabalığını azaltacak yeni MB2 teknolojisini test etti. Tek antenle çoklu bağlantı, 5G altyapısının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.

    Anten kalabalığı sona eriyor: Vodafone'dan 5G için yeni teknoloji Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de mobil veri kullanımının artması ve 5G teknolojisin kullanıma sunulmasıyla birlikte artan şebeke altyapısı maliyetlerine ek olarak anten kirliliğini ortadan kaldıracak yeni bir anten teknolojisini Türkiye’de test ettiğini duyurdu. Vodafone, İstanbul'daki canlı şebekesinde yenilikçi Çok Bantlı Çok Hüzmeli (MB2) Radyo Link Anten çözümünü test etti. Türkiye’de bir ilk olan bu sistem, mevcut altyapının daha verimli kullanılmasına ve artan bağlantı ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesine katkı sunacak.

    Yeni teknoloji, geleneksel sistemlerde her bağlantı için kullanılan ayrı antenler yerine, tek bir anten üzerinden birden fazla Radyo Link bağlantısının yönetilmesine imkan tanıyor. Böylece baz istasyonu ve kulelerde kullanılan fiziksel ekipman sayısının azaltılması hedefleniyor.

    Tek antenle birden fazla bağlantı nasıl mümkün oluyor? MB2 nedir?

    Mobil şebekelerde baz istasyonları ile şebekenin diğer noktaları arasındaki iletişimin önemli bir bölümü Radyo Link adı verilen kablosuz bağlantılar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem, yüksek frekanslı radyo sinyallerini kullanarak iki farklı noktayı birbirine bağlıyor. Geleneksel yapılarda farklı bağlantılar için farklı antenlere ihtiyaç duyulabiliyor. Bu da özellikle yoğun şehirlerde baz istasyonu kulelerinde alan yetmezliği, görüntü kirliliği ve ekipman sorunlarına yol açabiliyor. Vodafone'un test ettiği MB2 teknolojisi ise farklı bantlardaki ve farklı yönlerdeki birden fazla Radyo Link bağlantısını tek bir anten üzerinde birleştirebiliyor. Böylece aynı fiziksel alan içerisinde daha fazla bağlantının yönetilmesi mümkün hale geliyor. Özetle her bağlantı için ayrı anten yerine tek bir akıllı anten ile tüm bağlantının birden fazla noktaya yönlendirilmesi sağlanıyor.

    Teknolojinin en önemli avantajlarından biri, baz istasyonu kulelerinde ihtiyaç duyulan fiziksel alanı azaltması. Vodafone'un verdiği bilgilere göre MB2 çözümü, geleneksel kurulumlara kıyasla kule üzerindeki alan ihtiyacını yaklaşık yüzde 70 oranında azaltabiliyor.

    Bu durum yalnızca daha az ekipman kullanılması anlamına gelmiyor. Daha az ekipman, aynı zamanda yeni bağlantıların kurulması veya mevcut şebekenin genişletilmesi sırasında operatörlere daha fazla esneklik sağlayabiliyor. Özellikle anten ve ekipman yerleşiminin kısıtlı olduğu sahalarda bu esneklik önem kazanıyor.

    Vodafone müşterilerine avantajları neler olacak?

    Baz istasyonlarında çok sayıda antenin yarattığı görüntü kirliliği ortadan kalkacak. Daha küçük alanlara baz istasyonu kurulabileceği ve daha az fiziksel ekipmana ihtiyaç duyulmasından kaynaklı olarak Vodafone’un baz istasyonu yatırımlarına hız kazandıracak.

    Mobil internet kullanımının artmasıyla birlikte operatörlerin yalnızca daha fazla kapasite sağlaması değil, mevcut altyapıyı daha verimli kullanması da önem kazanıyor. Özellikle 5G ile birlikte mobil şebekelerde taşınan veri miktarının ve bağlantı yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.
    Vodafone, MB2 teknolojisinin bu noktada mevcut saha altyapısından daha fazla yararlanılmasına ve yeni kapasite ihtiyaçlarının daha esnek şekilde karşılanmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Şirket, MB2 teknolojisinin kulelerdeki alan kısıtlarını azaltarak 5G yatırımlarında daha fazla esneklik sağlayabileceğini belirtiyor.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Eraydın, gerçekleştirilen testin daha hızlı, dayanıklı ve yaygın bağlantı sunma hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, MB2 mimarisinin özellikle 5G trafiğinin arttığı dönemde şebeke kapasitesinin daha verimli kullanılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

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